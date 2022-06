VIDEO: Así fue la pelea entre Horacio Villalobos y Lola Cortés

Sin duda Lola Cortés sigue siendo el foco de atención en la nueva edición de La Academia: 20 años, esto debido a sus constantes críticas contra los vestuarios y presentaciones de los concursantes, los profesores e incluso sus compañeros del panel de jueces; tal y como sucedió en el último episodio donde la actriz y cantante peleó con Horacio Villalobos.

Durante la transmisión en vivo del domingo 19 de junio, Lola Cortés criticó sin piedad a Horacio Villalobos, ¿qué fue lo que sucedió?

Lolita Cortés discute en vivo con Horacio Villalobos

Luego de la presentación de Jaqueline López Vázquez, los jueces se enfrascaron en una fuerte discusión derivada del desempeño de la académica.

De acuerdo a Horacio Villalobos la participante solo fue como una copia de Danna Paola “ella es la dueña de ese tema, es talentosísima y la adoramos, pero yo quiero ver tu talento”.

Al respecto, la alumna externó que así fue como le montaron la coreografía y hasta la voz. Segundos depués Lolita Cortés reforzó la intervención de Jaqueline y puso un alto al crítico Horacio Villalobos.

“Está haciendo su mejor esfuerzo, no puedes cambiar el color de voz. No quiero que cantes como alguien más. Este señor no canta y no sabe ni cómo pedir las cosas”, mencionó la crítica y cantante.

Así fue la pelea entre Horario Villalobos y Lola Cortés

A pesar de ello, Horacio Villalobos continuó con su postura, razón por la que ella argumentó que no podía opinar sobre canto “Señor no canta entonces no podemos hablar igual, porque no cantas”.

Tras este incidente, él pidió que no denotara sus críticas: “No puedes denostar la profesión de un crítico porque no sabe cantar” por lo que finalizó pidió en reiteradas ocasiones que sacaran la verdadera voz de la participante de La Academia: 20 años.

Al final Lola Cortés volvió a gritar “Ya, ya le toca a los demás. Ya cállese, señor. Ya cállese”, por lo que rápidamente el conductor Yahir Othón Parra, tuvo que intervenir y optar por darle la palabra a la crítica Ana Barbara.

Así reaccionaron las redes ante la palea de Lola Cortés y Horacio Villalobos

Yo cuando vi que Lolita Cortes arrastró, calló y acabó a Horacio Villalobos#DomingoDeAcademia pic.twitter.com/zAMSuGp03Q — Jesús 🔥 | JIAYOU WUSHU (@JessDiamandis) June 20, 2022

Por fin callan a Horacio... Lolita she is the Queen 👑 #DomingoDeAcademia pic.twitter.com/4NqQMJfyO7 — 千乇尺🇲🇽 (@ortfer_22) June 20, 2022

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

dps