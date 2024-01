Succession y The Bear dominan la lista de ganadores de los Premios Emmy 2024

Como un reflejo de la evolución y resiliencia de la industria televisiva estadounidense tras las huelgas de guionistas y actores, los Emmy 2024 premiaron producciones lanzadas entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023. Este cambio de fechas generó sorpresas, como la presencia de Only Murders in the Building por su segunda temporada, tras haber sido reconocida en los Globos de Oro por su tercera entrega.

La gran noche de Succession fue evidente con sus 27 nominaciones, convirtiéndose en la producción más destacada de la velada junto con The Bear, que catapultó a la fama a Jeremy Allen White. El cierre emocionante de Succession contribuyó a su éxito en la categoría de Mejor Serie - Drama.

Lista completa de ganadores de los Premios Emmy 2024

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Ayo Edebiri - “The bear”.

Ayo Edebiri - “The bear”. Mejor actriz principal en una serie de comedia: Quinta Brunson - “Abbott Elementary”.

Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Jennifer Coolidge - “The white lotus”.

Jennifer Coolidge - “The white lotus”. Mejor actor de reparto en una serie dramática: Matthew Macfadyen - “Succession”.

Matthew Macfadyen - “Succession”. Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Ebon Moss-Bachrach - “The bear”.

Ebon Moss-Bachrach - “The bear”. Mejor actor principal en una serie de comedia: Jeremy Allen White

Mejor serie de variedades con guión: “Last week tonight with John Oliver”.

“Last week tonight with John Oliver”. Mejor actriz de reparto en una serie o película limitada o de antología: Niecy Nash-Betts “Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer story”.

Niecy Nash-Betts “Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer story”. Mejor dirección de una serie de comedia: Christopher Storer - “The bear”.

Christopher Storer - “The bear”. Mejor guión para una serie de comedia: Christopher Storer - “The bear”.

Christopher Storer - “The bear”. Mejor reality de competencia: “RuPaul´s Drag Race”.

“RuPaul´s Drag Race”. Mejor guión para una serie de variedades: “Last week tonight with John Oliver”.

“Last week tonight with John Oliver”. Mejor talk show: “The daily show with Trevor Noah”.

“The daily show with Trevor Noah”. Mejor dirección para una serie o película limitada o de antología: Lee Sung Jin: “Beef”.

Lee Sung Jin: “Beef”. Mejor actor de reparto en una serie o película limitada o de antología: Paul Walter Hauser - “Black Bird”.

Paul Walter Hauser - “Black Bird”. Mejor guión para una serie dramática: Jesse Armstrong - “Succession”.

Jesse Armstrong - “Succession”. Mejor guión para una serie o película limitada o antología: Lee Sung Jin - “Beef”.

Lee Sung Jin - “Beef”. Mejor dirección de una serie dramática: Mark Mylord - “Succession”.

Mark Mylord - “Succession”. Mejor especial de variedades: “Elton John Live: farewell from dodger stadium”.

“Elton John Live: farewell from dodger stadium”. Mejor actor principal en una serie o película limitada o de antología : Steve Yeun - “Beef”.

: Steve Yeun - “Beef”. Mejor actriz principal en una serie o película limitada o de antología: Ali Wong - “Beef”.

Ali Wong - “Beef”. Mejor serie limitada o antología: “Beef”.

“Beef”. Premio del gobernador de este año: Glaad. Organización que fue reconocida por su defensa LGBTQ.

Glaad. Organización que fue reconocida por su defensa LGBTQ. Mejor actor en una serie dramática: Kieran Culkin - “Succession”.

Kieran Culkin - “Succession”. Mejor actriz en una serie dramática: Sarah Snook - “Succession”.

Sarah Snook - “Succession”. Mejor serie de comedia: “The bear”.

“The bear”. Mejor serie dramática: “Succession”.

