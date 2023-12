Estas son las 10 peores canciones navideñas según Rolling Stone

Con la llegada de las festividades, el ambiente se llena de luces brillantes, pero también de canciones navideñas que podrían hacer que desees taparte los oídos. Rolling Stone ha elaborado una lista de las 10 peores canciones navideñas que, según ellos, podrían arruinar tu espíritu festivo.

10. NSync: ‘I Never Knew the Meaning of Christmas’

El grupo NSync nos lleva en un viaje nostálgico, pero no precisamente agradable, con su canción de 1998. La melodía adolescente sobre descubrir el significado de la Navidad deja a muchos preguntándose si deberían haber mantenido ese conocimiento en secreto.

9. LeAnn Rimes: ‘Carol of the Bells’

Según Rolling Stone , LeAnn Rimes intentó darle un giro moderno al clásico “Carol of the Bells”, pero para muchos, la repetición excesiva de las notas parece más un castigo auditivo que una celebración festiva.

8. The Killers: ‘Don’t Shoot Me Santa’

¿Un adolescente terrorista doméstico y un Papá Noel vengador? Parece ser la extraña combinación que The Killers eligieron para su canción navideña en 2007. No precisamente el tipo de villancico que quieres escuchar mientras decoras el árbol.

7. Lou Monte: ‘Dominick the Donkey’

Lou Monte nos presentó un villancico peculiar sobre un burro italiano de Navidad. Sin embargo, suena más como una pesadilla auditiva con sus rebuznos y coro de ‘la-la-la’ que como una canción navideña.

6. The Pussycat Dolls: ‘Santa Baby’

El clásico “Santa Baby” recibe una dosis exagerada por parte de The Pussycat Dolls. La seductora interpretación de la canción deja a Santa Claus sin aliento, pero probablemente no de la manera que esperábamos.

5. Elmo and Patsy: ‘Grandma Got Run Over by a Reindeer’

Esta canción de los años setenta no encaja precisamente con el espíritu navideño, ya que narra un oscuro evento de atropello protagonizado por la abuela. Un toque macabro que parece más adecuado para Halloween.

4. Seth MacFarlane and Sara Bareilles: ‘Baby, It’s Cold Outside’

La controvertida canción “Baby, It’s Cold Outside” recibe una versión de Seth MacFarlane y Sara Bareilles que, en lugar de suavizar las críticas, añade una capa de incomodidad problemática a la melodía original.

3. Band Aid: ‘Do They Know It’s Christmas?’

Aunque la intención era noble, la canción de Band Aid ha sido criticada por su visión colonialista y estereotipos racistas. Aunque recaudó millones para la caridad, muchos consideran que es una de las peores canciones de la historia.

2. Maroon 5: ‘Happy Xmas (War Is Over)'

Adam Levine de Maroon 5 se aventura a recrear el clásico de John Lennon, “Happy Xmas (War Is Over)". Sin embargo, el resultado no está a la altura, y la versión parece más un intento de destacar que una verdadera interpretación navideña.

1. Jessica Simpson feat. Ashlee Simpson: ‘The Little Drummer Boy’

Jessica y Ashlee Simpson cierran la lista con su versión de “The Little Drummer Boy”, una melodía que, sin importar quién la cante, parece ser la más espantosa de todas.

