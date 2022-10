Letra de “Monotonía” la canción de Shakira que estaría dedicada a Piqué

La tarde de este miércoles 19 de octubre de 2022 la cantante y compositora, Shakira lanzó una nueva canción que lleva por nombre Monotonía y que según algunos de su fans y gente del espectáculo, estaría inspirada por su reciente ruptura amorosa y dedicada a su expareja, Gerard Piqué.

La ruptura de la pareja le ha dado la vuelta al mundo y sin saber a ciencia cierta cuáles fueron las razones, Monotonía podría dar mayor claridad a los miles de rumores y especulaciones que han girado alrededor de la cantante colombiana y el futbolista español.

Video de Monotonía de Shakira y Ozuna

Monotonía es una canción en la que Shakira colabora con el cantante de música urbana, Ozuna quien también aparece en el video de la pieza musical que seguramente romperá récords y se posicionará entre los primeros lugares de las listas de popularidad.

Shakira, Ozuna - Monotonía (Official Video)

Letra de Monotonía de Shakira

No fue culpa tuya ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

Lo tuyo y haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Y lo peor es que...

No fue culpa tuya ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía



Nunca dije nada pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

De repente ya no eras el mismo

Me dejaste por tu narcisismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Ehh ehh ehh

Tu distante con tu actitud

Y eso me llenaba de inquietud

Tú no dabas ni la mitad

Pero sí sé que di más que tú

Estaba corriendo por alguien

Que por mí ni estaba caminando

Este amor no ha muerto pero esta delirando

Ya de lo que había ya no hay nada

Te lo digo con sinceridad tu estas frío como en navidad

Es mejor que esto se acabe ya

No me repitasla movie otra vez que esa ya la vi

Bebé yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí

Es un adiós necesario

Lo que un día fue increíble

Se volvió rutinario

No me saben a nada tus labios

Ahora es todo lo contrario

Y lo peor es que...

No fue culpa tuya ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

Tu en lo tuyo y haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Y te olvidaste de lo que un día fuimos

Eh eh eh

La frase con la que Piqué habría terminado con Shakira

Shakira Mebarák y Gerard Piqué confirmaron su ruptura el 4 de junio de 2022 luego de 12 años de relación y más tarde salieron a la luz las palabras que el jugador del Barcelona habría dicho a la cantante al momento de terminar con su matrimonio.

Según fuentes del periodista y paparazzi español, Jordi Martin, Piqué le habría dicho a Shakira “Estoy agobiado y necesito un tiempo”, a lo que la colombiana contestó dándole el tiempo que pedía mientras ella viajaba a Estados Unidos a grabar, pero las cosas no resultaron de manera agradable para la intérprete de Antología y el resto es historia.

