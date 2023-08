Jim Morrison, vocalista de The Doors, compuso LA Woman en este hotel de México

México y su diversidad cultural, así como su atractivo turístico, han sido fuente de inspiración para numerosos artistas nacionales e internacionales, según teorías que han trascendido con el paso del tiempo en la memoria de los melómanos, Jim Morrison es uno de los artistas que no pudo resistirse a las costas mexicana para crear L.A. Woman, canción del sexto álbum de The Doors.

El país ha sido testigo de la visita de los artistas más importantes del mundo, quienes se han congratulado con el público nacional, pero en esas escapadas han aprovechado para disfrutar de los atractivos turísticos de México, especialmente en sus zonas costeras, como ocurrió con el vocalista de The Doors y Pamela Susan Courson, pareja sentimental del “ Rey Lagarto ”.

De acuerdo con la página web de San Blas Riviera Nayarit, Jim Morrison y Pamela Susan visitaron el Hotel Playa Hermosa, edificación que fue inaugurada en 1951 por el expresidente de México, Miguel Alemán y que se convirtió en centro turístico de múltiples celebridades de Hollywood , y fue ahí donde se dice, el cantautor se inspiró para L.A. Woman.

La historia de Jim Morrison cuando compuso L.A. Woman en México

Según relata la página de San Blas, el Hotel Playa Hermosa fue el recinto en el que en 1969, la pareja estadounidense tomó una de las más 100 habitaciones para esconderse en el afrodisiaco paisaje, y fue entonces que en dichas vacaciones, Jim Morrison creo una de las canciones más populares de The Doors, L.A. Woman y “su seudónimo Mr. Mojo Risin”.

El tema fue lanzado en 1971 en el disco que lleva el mismo nombre del tema, “L.A. Woman”, en la letra se describe y emula el ambiente y atmósfera que se vive en Los Ángeles, California, ofreciendo una mirada a la ciudad desde la perspectiva de un observador que contempla los contrastes detrás de la ciudad.

En el libro “No one here gets out alive” de Jerry Hopkins y Danny Sugerman, el cual retrata la caótica vida de Jim Morrison, los autores explican que el tema de The Doors , parte de su sexto álbum, no habla del amor ni está relacionado con Pamela Susan, pero la estadía en aquel sitio si motivó a que el Rey Lagarto se inspirara para crear la letra de la melodía.

¿Qué pasó con el Hotel Playa Hermosa?

Según cuenta la página de San Blas, desde la inauguración en 1951 del Hotel Playa Hermosa han surgido innumerables y escalofriantes historias entorno al sitio, mismo que dejó de operar desde hace mucho tiempo y ahora solo resaltan ruinas.

Según teorías que retoma el mismo sitio web, se dice que el culpable de la “ maldición ” del lugar fue Miguel Alemán, quien aunque pensaba el recinto sería albergue de incontables visitas internacionales, él mismo no pudo soportar la presencia de muchos jejenes, que son insectos como los mosquitos que se alimentan de sangre.

Por otro lado, se dice que el lugar, al estar alejado y se tan exclusivo, hizo que muchos visitantes entre las drogas y consumo de más sustancias realizaban rituales que terminaron por maldecir la zona , tanto que cada vez menos gente fue y llegó un poco donde el lugar quedó completamente solo.

En 2002, hace más de 20 años, un huracán azotó la costa y entre sus daños se sumó el icónico hotel, el cual desde entonces quedó en ruinas y ahora, solo como un recuerdo de todo lo que fue, y claro, como el sitio en el que Jim Morison hizo magia con sus letras.

