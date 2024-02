Así es la letra de la canción ‘Contigo’ de Karol G y Tiësto

De mi parte sigo recordando cuando tomaba tu mano, la vida se me está yendo pensando sólo en ti No puedo olvidarte y estas ganas me dan con ir a buscarte todo es tan rico si tu estás, si estás aquí No quiero vida si no es contigo, con - contigo eh, contigo, con - contigo eh, contigo, con - contigo eh, No quiero vida si no es contigo, con - contigo eh, contigo, con - contigo eh, contigo, con - contigo yeah No quiero vida si no es (No quiero vida si no es) Dicen que es grave hoy no te tengo y las palabras no me salen, están presas en mi corazón y tu lo sabes Yo te quiero a ti no necesito mas nadie, yeah yeah Par de llamada al celular, y tu no me contestas mensajes al DM, y no tengo respuestas me daño la mente por saber tu qué piensas, tu eres para mí tienes que darte cuenta, Lo que te pensé, no se puede contar la foto mental, no la puedo borrar ¿Qué me hiciste tú? que no puedo soltar tengo presente en cada lugar de tiii ¿Cómo fue que antes no te vi? No quiero vida si no es contigo, con - contigo eh, contigo, con - contigo eh, contigo, con - contigo eh, No quiero vida si no es (No quiero vida si no es) (Con - con - con) Contigo, con - contigo eh, contigo, con - contigo eh, (yo quiero estar contigo) contigo, con - contigo eh, No quiero vida si no