Se cumplen 48 años sin José Alfredo Jiménez

El 23 de noviembre de 1973, el poeta de la desolación dejó de ver la luz terrenal y trascendió a la inmortalidad, hablamos del cantante y compositor mexicano, José Alfredo Jiménez, El Rey.

#Hilo 🧵🎶‘La vida no vale nada. Comienza siempre llorando. Y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo. La vida no vale nada’, son palabras de uno de los mayores compositores de México, JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ, a quien hoy recordamos a 48 años de su muerte. pic.twitter.com/Y393wxED2M — DeMemoria (@DeMemoria) November 23, 2021

José Alfredo nació en Dolores Hidalgo en Guanajuato en 1926 y falleció 47 años después a consecuencia de hepatitis y cirrosis hepática.

Un guanajuatense universal, que le puso música a nuestras nostalgias y alegrías. A 48 años de su fallecimiento recordamos a José Alfredo Jiménez, un #GrandeDeGTO. pic.twitter.com/bcf7tUFIRk — Instituto Estatal de la Cultura Guanajuato (@IECGuanajuato) November 23, 2021

De acuerdo a los registros de la Fonoteca Naciona l de Conaculta, su legado está conformado por 208 canciones de todos los géneros.

A decir, del cantante Miguel Aceves Mejía , el guanajuatense, nunca tuvo una educación musical y no sabía de entonaciones, sin embargo se cree que compuso más de mil canciones en compañía del Mariachi Vargas de Tecalitán, ayudado también con los arreglos de Rubén Fuentes, ya que José Alfredo, solo silbaba la melodía.

📌Hoy recordamos al cantante y compositor mexicano #JoséAlfredoJiménez, quien falleció el 23 de noviembre de 1973.



Es considerado como uno de los más grandes de la #Música popular en México. pic.twitter.com/qVszQwNMdr — adn40 (@adn40) November 23, 2021

José Alfredo tomaba su propia vida como fuente de inspiración para sus canciones

Sus canciones más icónicas son

Ella, El corrido del caballo blanco, Qué bonito amor, Paloma querida, Camino de Guanajuato, Serenata huasteca, Un mundo raro, Qué suerte la mía, Amanecí en tus brazos, Amarga navidad, No me amenaces, Ojalá que te vaya bonito, Te solté la rienda, Que se me acabe la vida, Cuando sale la luna, La enorme distancia y la más emblemática de ellas, El rey.

Jose Alfredo Jimenez - El Rey

Sus letras han sido interpretadas por grandes cantantes como Jorge Negrete, Pedro Infante, Lola Beltrán, Miguel Aceves Mejía, Luis Aguilar, Amalia Mendoza, “La Tariácuri”, Javier Solís, Pedro Vargas, Lucha Villa, Antonio Aguilar, Libertad Lamarque, Vicente Fernández, Rocío Durcal, Plácido Domingo, Eugenia León, Luis Miguel, Juan Gabriel, además de ser fuente de homenajes por grupos de rock que han hecho sus propias versiones de este gran compositor.

Luis Miguel. Amanecí en tus brazos. Auditorio Nacional 1994

Datos curiosos de José Alfredo Jiménez

Comenzó a componer sus primeras canciones en la adolescencia para ayudar económicamente a su familia.

Antes de ser cantante, fue jugador de futbol e incluso participó en un equipo de primera división

Mientras trabajaba como mesero conoció a Andrés Huesca, quien al escucharlo decidió grabar una canción que pronto llegó a la radio.

Falleció de cirrosis hepática por su afición al alcohol y en su epitafio pidió poner “La vida no vale nada”.

