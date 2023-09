Friends: Así luce Jennifer Aniston a 20 años del final de la serie

Estaba tratando de quedarme embarazada. Fue un camino desafiante para mí. Todos los años y años y años de especulación... Fue muy duro. Estaba pasando por un tratamiento de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuese. Lo estaba dando todo. Hubiera dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado. No me arrepiento de nada. De hecho, siento un poco de alivio ahora porque ya no hay más, '¿Puedo? Quizás. Quizás. Tal vez’. Ya no tengo que pensar en eso