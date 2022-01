Jason Momoa formará parte de ‘Rápidos y Furiosos 10’

La saga de ‘Rápidos y Furiosos’ ha sufrido dos fuertes bajas, primero la de Paul Walker (Brian O’Conner), quien perdió la vida el pasado 30 de noviembre de 2013 tras una accidente automovilístico en Santa Clarita, Estados Unidos, seguida de la salida de Dwayne Johnson (Hobbs), quien aparentemente tuvo problemas con Vin Diesel durante el rodaje de ‘Rápidos y Furiosos 8', aunque también se dijo que fue una estrategia publicitaria.

Sin embargo, no todas han sido malas noticias para la exitosa saga de ‘Rápidos y Furiosos’, ya que también ha tenido granes incorporaciones como las de Jason Statham, John Cena, Charlize Theron, Luke Evans y recientemente se anunció la llegada de Jason Momoa , actor reconocido por sus papales en ‘Aquaman’ y ‘Game of Thrones’.

Jason Momoa saldrá en ‘Rapidos y Furiosos 10’

Jason Momoa se unirá a la décima entrega de la saga ‘Rápidos y Furiosos’ cuyo estreno está previsto para el mes de mayo de 2023, pero hasta el momento se desconoce cuál será su papel, aunque todo indica que será el nuevo villano que pondrá en aprietos a Dominic Toretto y a toda su familia.

El anuncio de la llagada de Jason Momoa fue anunciada por Variety: “La familia de Fast sigue creciendo. Bienvenido, Jason Momoa”, publicó en Twitter. Cabe recordar que la décima entrega sería la última de toda la saga que vio la luz por primera vez en el año 2001. Su final estará dividido en dos partes, y estará dirigida por Justin Lin, quien estuvo al frente de la dirección desde la tercera hasta la sexta cinta, además de la novena.

Aunque esta décima entrega que se dividirá en dos partes supondrá el final de la trama central de ‘Rápidos y Furiosos’, se prevé que se hagan más cintas en torno al universo ‘Fast & Furious’, tales como los spin-off de ‘Hobbs & Shaw’, donde Dwayne Johnson y Jason Statham fueron los protagonistas.

‘Rápidos y Furiosos 10’ tendría al elenco estable conformado por: Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris ‘Ludacris’ Bridges, Jornada Brewster, Sung Kang y Vin Diesel. Y regresarían Jason Statham, John Cena, Charlize Theron y Helen Mirren, además de la aparición de Jason Momoa.

Momoa llega a la saga tras un intento fallido de Vin Diesel, como productor, de recuperar a Dwayne Johnson, quien apareció de la quinta a la octava entrega. Desafortunadamente, The Rock aseguro que “no había posibilidad” de que regresara a la saga de ‘Rápidos y Furiosos’. Momoa recién terminó el rodaje de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, de James Wan.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Jap