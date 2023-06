¿Eres fan de alguna? La Inteligencia Artificial sorprendió al contestar cuáles son las mejores canciones del siglo XX después de hacer un análisis exhaustivo de la industria musical en los últimos 100 años y refrendó el por qué algunos artistas famosos y de talla internacional se encuentran entre los favoritos a nivel mundial.

De acuerdo con el diario español La Nación, la plataforma ChatGPT , prototipo de chatbot de inteligencia artificial, fue cuestionada sobre los mejores temas musicales de la historia y después de algunos minutos emitió un listado con 10 canciones que ella consideraba como las mejores de la historia o al menos del último siglo.

Mejores canciones de la historia

Mientras que artistas icónicos como Queen, Nirvana y Michael Jackson, tuvieron su lugar en la reveladora lista, Elvis, The Beatles o The Rolling Stones, por quienes muchos hubiéramos apostado. Si es que quieres saber cuáles fueron las canciones aclamadas por la Inteligencia Artificial y quiénes fueron los demás famosos, te lo diremos a continuación.

1: Bohemian Rhapsody, Queen: Sí, la famosa melodía de la icónica banda de la década de los 70 y 80, ocupa el lugar número 1 del listado del chatbot ChatGPT. La melodía fue con la que la agrupación pasó a la historia y es reconocido en todo el mundo. La canción comenzó a crearse cuando Freddie Mercury era estudiante y lanzada en 1975.

2. Stairway to Heaven, Led Zeppelin: El grupo británico de rock se colocó en segundo lugar con esta melodía que cautivó a miles de fans tras su lanzamiento en 1971. La canción habla con metáforas sobre la búsqueda de la esperanza y sobre cómo a veces las personasse sienten perdidas.

3.Like a Rolling Stone, Bob Dylan: Nuestro Bob Dylan ocupa el tercer lugar de la lista. Dicha canción salió a la luz en 1905 y lo consagró como el mejor trovador del siglo XX. La melodía es considerada como una oda al resentimiento y a la desesperanza.

4. Billie Jean, Michael Jackson: Como era de esperarse, Michael Jackson está en las primeras posiciones y lo hizo gracias Billie Jean, que se estrenó en 1982 en su álbum Thriller. La melodía cuenta la historia de una joven que miente sobre tener un hijo del cantante.

5. Smells Like Teen Spirit, Nirvana: Se trata de la pista de apertura y sencillo principal del segundo álbum de la banda estadounidense que llevó por nombre “Nevermind”. Es considerada como el himno de la Generación X, pues fue lanzada en la década de los 90.

6.- Will Always Love You, Whitney Houston: La famosa canción de la película “El Guardaespaldas” ocupa la posición número 5. Aunque fue grabada originalmente en 1973 por Dolly Parton, Whitney Houston creó una nueva versión de 1992, la cual es la que hizo historia y cautivó a miles de fans.

¿Quiénes ocupan los últimos cuatro lugares?

7. Imagine, John Lennon:

8. La Bamba

9. Boogie Wonderland, Earth, Wind & Fire

10. Lose Yourself, Eminem

