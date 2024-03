Así se ve el actor que interpretó al niño en ‘La vida es bella’ hace 26 años

En 1997, el mundo fue conmovido por la película La vida es bella, cinta italiana dirigida y protagonizada por Roberto Benigni que sigue el enternecedor vínculo entre un padre y un hijo en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El largometraje catapultó a la fama a Giorgio Cantarini, actor que dio vida al pequeño Giosué Orefice a sus escasos 5 años y enamoró al público por su gran interpretación.

Ahora a 26 años de su estrenó, pocas personas saben cómo se ve el pequeño de La vida es bella, actualmente Giorgio Cantarini tiene 31 años de edad y ha sufrido un importante cambio físico a como se le pudo ver durante su participación en la cinta, actualmente el actor se alejó de las cámaras, pero sigue vinculado a la industria cinematográfica.

La vida de Giorgio Cantarini de La vida es bella

La vida es bella es una de las películas más recordadas de la historia del cine moderno. La trama nos cuenta la historia de Guido Orefice, un simpático joven que logra conquistar el corazón de Dora (Nicoletta Braschi), con quien se casa y tienen un hijo llamado Giosué. Lamentablemente, la vida feliz que tienen se ve afectada por la llegada de la Segunda Guerra Mundial.

El padre y el hijo son llevados a un campo de concentración tras la invasión nazi. Con el fin de proteger al niño de los horrores de lo que les toca vivir, Orefice lo convence de que todo se trata de un juego y que el ganador se llevará un tanque de guerra. La película ganó las categorías de mejor actor, otra por mejor película de habla no inglesa y de mejor banda sonora en los premios Óscar de 1999.

Tras el éxito de la película, Giorgio Cantarini comentó para una entrevista a El Mundo, que siguió buscando participar en el cine y logró conseguir pequeños papeles en cintas cómo: Lamborghini: The Man Behind the Legend película de 2022 en donde interpretó a Giorgio Lamborghini. Actualmente, Cantarini tiene 31 años de edad, se dedica al teatro y comparte su vida en su cuenta oficial de Instagram donde tiene 43 mil seguidores.

