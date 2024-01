La serie épica y de fantasía que no te puedes perder si eres fan de “Game Of Thrones”

Si eres un apasionado de las intrigas, las batallas épicas y los mundos de fantasía, no puedes perderte The Winter King, la nueva joya televisiva que ha cautivado a audiencias en todo el mundo. Esta serie británica de ficción histórica, basada en la trilogía de novelas The World Chronicles del aclamado autor Bernand Cornwell, nos sumerge en la mítica leyenda del Rey Arturo con una frescura que ha dejado boquiabiertos a fanáticos de Game of Thrones .

¿De qué trata The Winter King?

La trama, ambientada en el quinto siglo, es narrada desde la perspectiva del monje celta-cristiano Derfel Cadarn, interpretado por Stuart Campbell. La muerte del poderoso rey Uther Pendragon, interpretado por Eddie Marsan, desencadena una lucha despiadada por el trono en un reino fragmentado. La promesa de paz la ofrece Arthur, el joven bastardo del antiguo rey, encarnado por Iain De Caestecker. Con el mago Merlín depositando grandes esperanzas en él, la historia se desarrolla en un mundo lleno de magia, religión y conflictos, creando un ambiente que sin duda resonará con los amantes de la fantasía.

Desarrollada por el talentoso dúo de Kate Brooke y Ed Whitmore, The Winter King se une a las adaptaciones en pantalla del Rey Arturo, como La leyenda de la espada, disponible en HBO Max , y las menciones en las últimas temporadas del anime Los Siete Pecados Capitales. La serie ofrece batallas memorables, cargadas de acción, intriga y elementos provocativos, en un mundo donde la magia y la religión chocan, proporcionando a los seguidores de Game of Thrones una opción imperdible.

La primera temporada de The Winter King, compuesta por 10 emocionantes episodios, fue estrenada en Estados Unidos en agosto de 2023.

Para los seguidores mexicanos, aún no hay una fecha confirmada para su estreno en Latinoamérica, pero las altas expectativas y el éxito internacional sugieren que muy pronto podremos disfrutarla a través del catálogo de Prime Video, plataforma que ya ofrece la serie en otros territorios.

Además, la conexión del autor Bernand Cornwell con la exitosa serie de Netflix , The Last Kingdom, deja entrever la calidad narrativa que podemos esperar en The Winter King. Con material para al menos dos temporadas más, la serie promete sumergirnos en un viaje inolvidable a través de la leyenda del Rey Arturo.

