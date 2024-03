Confirman fecha de estreno de la segunda temporada de “House of the Dragon” en Max

Game of Thrones fue una de las series mejor adaptadas de los últimos años, la serie fue un éxito rotundo que se buscó contar otras historias del universo creado por George R. R. Martin; en este caso HBO decidió mostrar la precuela de lo visto en GOT, esto por medio de House of the Dragon, producción que contaría el final de la Casa Targaryen, y mostrarnos el mundo antes del nacimiento de Daenerys Targaryen.

La primera temporada de House of the Dragon fue lanzada el 21 de agosto de 2020 y contó con 10 episodios. La producción fue aclamada por los fanáticos que rápidamente desearon ver la continuación tras la muerte de un joven príncipe, ahora se ha dado a conocer la fecha de estreno de la segunda temporada, además de nuevos detalles dados por George R. R. Martin.

Fecha de estreno de House of the Dragon y nuevos detalles de la segunda temporada

Según el medio Variety , la segunda temporada de House of the Dragon llegaría en junio de 2024. Durante el primer tráiler sólo se había mencionado que la continuación de la historia llegaría este año, pero no se había confirmado las posibles fechas en las que podría ser lanzada la historia. Junto con la fecha de estreno, se han compartido varios detalles de la producción.

George R. R. Martin, creador de las novelas en las que se basa la producción, ha compartido su opinión sobre los dos primeros episodios de la segunda temporada de House of the Dragon. El novelista señaló que ambos capítulos son “geniales” a pesar de que aún no están terminados, pero aseguró que son “oscuros” y podrían provocar las lágrimas en más de un espectador.

La segunda temporada retomará la historia dónde finalizó en 2022: seguiremos profundizando en ese duelo brutal entre Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, dando lugar a una guerra de Sangre y Fuego que amenaza con arrasar todo el reino. La batalla que sería llamada Danza de los Dragones ha comenzado de forma oficial tras la muerte de Lucerys; la serie llegará a la plataforma Max.

