Horóscopos 28 de noviembre al 4 de diciembre ¿Qué dicen los astros?

La tarotista y astróloga Maríaesther tiene información importante sobre tu signo zodiacal, consulta lo que dice el futuro en los horóscopos de la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre.

Aries

La tarotista te dice que has trabajado mucho por tu estabilidad y este es el momento en que quieres dar ese importante paso para invertir en algo más seguro, rentar un departamento, independizarte o invertir en un negocio. Estás en un momento de madurez. Las cartas están muy positivas para ti, dale dirección a ese proyecto y mantente enfocado.

Tauro

Esta semana, los astros te recomiendan reposo, tranquilidad, que hagas las cosas a un ritmo más calmado, así que no te presiones, porque las cosas van a salir muy bien. A veces queremos que todo resulte rápido, pero es necesario que lleve su ritmo, un orden. No te angusties, todo resultará a tu favor, señala Maríaesther.

Géminis

Estás estirando el gasto, de repente sientes que ya el colchoncito que tenías está bajando y que el dinero no alcanza, pero no te preocupes, esta semana viene una excelente noticia, ya que puedes recibir un extra monetario o incluso encontrarte dinero tirado o meter la mano a ese abrigo que hace tiempo que no usabas y decir y encontrar una sorpresa.

Cáncer

De acuerdo con la tarotista, tendrás una semana de sorpresas muy positivas que te podrían resolver algún pendiente. Tienes que ser muy maduro, muy centrado y ubicado. A veces tu signo zodiacal es depresivo o se va al extremo de las cosas y “caerse” con algo que ya se había avanzado, pero es una época de pruebas.

Leo

A los que son de este signo zodiacal , ya es hora de que dejes que otros carguen sus propias canastas, lo que significa que debes dejar de resolverle el problema a los demás, porque entonces no se les enseña que tomen sus propias deciciones o responsabilidades. Tal vez tú cargas con demasiadas cosas y es importnante que enseñes a los demás, pero no les rsuelvas todo.

Virgo

Parece ser que ya pasó la rachita complicada, puede ser que tuvieras temas de salud, pero ahora te vas a sentir con mucha energía, con mucha fuerza para emprender proyectos, por lo pronto te veo arreglando la casa, arreglando cajones, tirando cosas viejas, siento que tienes mucha ilusión de que tu hogar se vea bonito, brille y este es una época muy linda para que así sea.

Libra

Libra tendrá mucha actividad esta semana que es más de talacha, de acuerdo con Maríaesther, “es aquello que no nos gusta hacer, revisar papeles hacer cosas que no son tan divertidas, pero que son necesarias. Ya es momento de hacer eso que estabas posponiendo, es una semana de arrancar y empezar a llevar a cabo esas acciones que te acercarán a tus objetivos.

Escorpión

Es momento de disfrutar más de las cosas de la vida, tienes grandes bendiciones que tal vez no alcanzas a ver o ya te acostumbraste a verlas y no las estás valorando. La astróloga señala que a veces queremos ir por más, “quiero comprar el siguiente libro y no he leído los cinco que ya tengo ahí guardados”. Dile cuánto lo amas, qué importantes para ti, puede ser que estés añorando tanto lo que no tienes, que ya se te olvidó lo que sí tienes; es una buena semana para hacer una lista de tus bendiciones.

Sagitario

Puede ser que esta semana decidas hacer un sacrificio especial por alguien, a vees nos purifica y nos humaniza mucho cuando nos quitamos algo para dárselo a los demás, esta es una semana de donativos de apoyos, de compartir las bendiciones que has recibido para dar a los demás, también puede ser que esté cerrando algún ciclo importante y que te sientas un poquito en duelo, un poquito triste o nostálgico.



Capricornio

Esta es un excelente semana para temas jurídicos, para todo lo que tiene que ver con trámites, papeles o con pleitos judiciales, están a tu favor. Puede ser que recibas una buena resolución, una buena noticia y que eso te permita avanzar en aquello que estaba atorado ¡Ojo! Te sale la carta de la rueda, que es justamente que se acaban las demoras, que empieza la actividad y prepárate, porque viene trabajo bien pagado.

Acuario

Será una semana muy productiva, vas a empezar a tener mucha actividad, viene una muy buena noticia, sobre todo económica que te va a sorprender, que te va a emocionar. Creo que es una semana en la que necesitas poner todos tus talentos a trabajar, Acuario, no solamente en una sola cosa, sino abrir más opciones, puede haber gente muy positiva para ti que venga a ayudarte y apoyarte en tus proyectos.

Piscis

Si pertences a este signo zodiacal, entonces esta semana es tiempo para descansar, has trabajado. Ha sido un año en el que has logrado cosas que en otros años tal vez no habías logrado, por lo que es el momento de felicitarte, de sentirte muy satisfecho, porque a veces no nos detenemos a celebrar lo que hemos hecho. Cómprate un regalo lindo este fin de año porque te lo mereces y si nadie reconoce tu trabajo, pues no hace falta.



