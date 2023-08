Todo lo que sabemos hasta el momento del live action de Hércules

Los live action en Disney siguen de moda, y es que la nostalgia de traer éxitos como Maléfica (2014), Aladdín (2019) y Cruella (2021) ha sido un gran acierto, sin embargo, no todas las apuestas han triunfado, ahí tenemos a La sirenita, que estrenó su película este 2023 y recibió muchas críticas, no obstante, la empresa no quiere dejar de intentarlo, y ahora hará con Hércules.

Hércules fue una película animada de Disney , dirigida por los cineastas Ron Clements y John Musker, con un guion hecho por ellos mismos junto a Irene Mecchi, Don McEnery y Bob Shaw; la cinta que estrenó a mediados de 1997 y se convirtió en símbolo de valentía y valor para generaciones está por regresar a la pantalla.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Aquella cinta animada y musical, en la que se nos presentó al hijo de Zeus y Hera, Hércules, como un héroe griego dispuesto a luchar contra el Hades y enamorado de Megara volverá a más de 20 años de su estreno, esta vez con personajes de carne y hueso, entre los nombres ya figuran algunos famosos , ¿quieres saber de quiénes se trata?

Todo lo que se sabe sobre el live action de Hércules

¿Qué se sabe hasta ahora sobre este remake? De acuerdo con un comunicado de la compañía de entretenimiento AGBO, casa de los hermanos Anthony Russo y Joseph V. Russo, quienes son responsables de exitosos filmes como Avengers: Infinity War y Endgame, serán los encargados de producir el live action de Hércules.

Por su parte, el periodista independiente, Daniel Richtman, quien suele dar primicias y filtrar información sobre lo que ocurre en Hollywood , aseguró en sus plataformas que el director a cargo será Guy Ritchie, mientras que en el guion auxiliarán Dave Callaham y Shang-Chi, y ¿quiénes participan?

De acuerdo Richtman, aunque aún no hay una confirmación de Disney, se dice que el papel de Hércules lo realizará el actor y cantante británico Taron Egerton, mientras que Mégara será interpretada por Ariana Grande y Phil por Danny de Vito.

Muchachos gano el CINE



— Taron Egerton - Hércules

— Ariana Grande - Megara

— Danny DeVito - Phil #Hércules pic.twitter.com/tpRCQG1ILK — Jose0501 ( Death to Peranic) (@josemiguel01202) August 14, 2023

¿Cuándo estrena Hércules en live action?

Si bien, hasta ahora lo dicho por Daniel Richtman son solo rumores, esto al menos hasta que se confirme por Disney o los realizadores de la película , lo único que nos queda es esperar algunos meses se den más detalles sobre la producción, y que se confirme lo dicho por el comunicador, además, sobre la trama, aún no se sabe si seguirá la historia animada o abordará un nuevo panorama.

Y sobre la fecha de estreno, ya ni decirlo, pues aún no hay vista de que la historia haya comenzado a grabarse, mucho menor por la huelga de actores y guionistas de Hollywood, pero en cuanto haya buenas nuevas te lo informaremos.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.