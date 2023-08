De lunes a lunes, ¿qué dice la letra de la nueva canción de Grupo Frontera y Manuel Turizo?

Tras el éxito con Bad Bunny y su “un x100to”, Grupo Frontera ha lanzado una nueva colaboración, esta vez de la mano del colombiano Manuel Turizo, con quien el pasado 24 de agosto estrenaron “De lunes a lunes”, un tema que nos habla del desamor y que probablemente sea el uno de los hits de lo que resta del año.

Si te has enfrentado al dolor de una ruptura, entonces esta canción te va a llegar justo al corazón, y es que el tema trata sobre lo difícil que es superar a alguien a quien de verdad se ha amado, y que por más que se intente el fantasma de su recuerdo sigue presente y no es nada fácil dejar atrás la nostalgia de los recuerdos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La canción “De lunes a lunes” forma parte del álbum “El Comienzo”, que Grupo Frontera ha lanzado este 2023, y en específico, este tema fue “producido y escrito por Edgar Barrera”, informó Sony Music a el 25 de agosto presente mediante un comunicado, en el cual, también reveló, el video musical, que ya cuenta con más de un millón 8 mil visualizaciones estuvo a cargo de Simón Brand, Jerome Lehoucq y Sergio De Ávila.

¿Qué dice la letra de “De lunes a lunes”, canción de Grupo Frontera y Manuel Turizo?

Sony aseguró que lo que busca esta canción, al menos con su video, es llevar a los espectadores en un viaje que retrata “un hechizo de embriaguez impulsado por el desamor”, y lo que hace especial a la colaboración de Grupo Frontera es que se vuelve un retrato de la “experiencia universal de un corazón roto y las medidas que tomamos para adormecer el dolor”, según dijo manuel turizo a la casa productora.

“De lunes a lunes”, en palabras del colombiano, es un tema que permite canalizar emociones con las “que todos nos podríamos identificar alguna vez en nuestras vidas”; pero, ¿qué es lo que dice la canción? Aquí te traemos una parte de la más reciente colaboración de Grupo Frontera.

Te puede interesar: Nos queda un x100to para decirte que AMLO confirmó a Grupo Frontera en el Zócalo

La canción hace alusión a alguien que está bebiendo y fumando, se ha sumergido en los excesos y solo para intentar olvidar a alguien con quien ya no puede estar, sin embargo, pese a todos sus intentos, sigue recordando y confiesa que no puede con el dolor que siente, las letras se sienten como si el sentimiento lo consumiera por dentro y en un acto desesperado busca distraer las emociones con alcohol.

No obstante, conforme avanza el tema el protagonista le asegura a su viejo amor que es su culpa que ahora él esté así, que le ha robado hasta el sueño y no encuentra en donde conseguir paz, pues todo lo que ve y piensa es sobre esa persona a la que simplemente no puede olvidar, aquí te dejamos un fragmento de “De lunes a lunes” y si aún no escuchas la colaboración de Grupo Frontera y Manuel Turizo , aquí te dejamos el video.

Y me tienes tomando de lunes a lunes

Ya casi no duermo por pensar en ti

No encuentro unos brazos donde refugiarme

Todo lo que hago me recuerda a ti

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.