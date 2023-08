Friendship bracelets: así son las pulseras que se intercambian en conciertos de Taylor Swift

Si tienes planeado asistir a alguno de los conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México como parte de su The Eras Tour, es posible que ya hayas escuchado sobre las populares ‘friendship bracelets', o pulseras de amistad, que los asistentes suelen intercambiar durante estos eventos. Pero, ¿qué son estas pulseras y por qué se han convertido en una tradición entre los fans de la cantante?

Las ‘friendship bracelets’ son pulseras tejidas a mano que los asistentes a los conciertos de Taylor Swift crean y llevan consigo para intercambiar con otros fans durante el evento. Esta práctica se ha vuelto común en los conciertos de la artista y es una manera de fomentar la camaradería entre los ‘swifties’ y crear recuerdos especiales de la experiencia.

¿Cuál es el origen de estas pulseras?

El origen de esta tradición se remonta a una letra de una de las canciones de Taylor Swift en su álbum “ Midnights ”, titulada “Your On Your Own Kid”. En la canción, se menciona: “Todo lo que pierdes es un paso que das. Así que, haz las pulseras de la amistad, aprovecha el momento y saboréalo”. A partir de esta letra, los fans comenzaron a crear y llevar pulseras de amistad a los conciertos para intercambiarlas con otros asistentes.

Estas pulseras suelen ser confeccionadas con cuentas de colores y letras que hacen referencia a álbumes, canciones o aspectos de la carrera de Taylor Swift. Algunos ‘swifties’ personalizan sus pulseras con temáticas propias de su ciudad o país, como en el caso de México, donde se han creado pulseras con los colores de la bandera nacional.

El costo de crear estas pulseras puede variar según el lugar donde se compren los materiales. En tiendas de manualidades y mercerías como Fantasías Miguel, las cuentas pueden tener precios que oscilan entre 15 y 156 pesos mexicanos, dependiendo de la calidad y el tipo de cuenta. También existen kits disponibles en línea que contienen todos los materiales necesarios para crear las pulseras y que pueden llegar a costar alrededor de 400 pesos.

Durante los conciertos de Taylor Swift, los asistentes llevan sus ‘friendship bracelets’ y buscan a otros fans para intercambiarlas, creando así un vínculo especial y un recuerdo tangible de la experiencia compartida. Esta tradición agrega un toque único y emotivo a los eventos de Taylor Swift y refuerza la conexión entre la artista y sus seguidores. Si planeas asistir a alguno de los conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol , considera unirte a la tradición de las ‘friendship bracelets’ y llevar contigo tus propias creaciones para intercambiar con otros fans.

