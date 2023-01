Festival Pal’Norte 2023: ¿Quiénes estarán en el escenario acústico?

A unos meses de que se lleve a cabo el Festival Pal’Norte 2023, aquí te contamos todos los detalles que debes saber sobre el evento que se llevará a cabo en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León.

El Festival se llevará a cabo los días 31 de marzo, 1 de abril y 2 de abril del 2023 y los horarios de acceso para los 3 días son a las 14:00 horas de acuerdo con los organizadores.

¿Quiénes estarán en el Festival Pal Norte 2023?

Billie Eilish, Blink-182, The Killers, The 1975, Franz Ferdinand, Modest Mouse, Dayglow, Will Joseph Cook, Wallows, Steve Aoki, 5 Seconds of Summer, Café Tacvba, Panteón Rococó y muchos más se presentarán en el Festival Pa’l Norte 2023, el cual será la primera edición cuya duración será de tres días.

Otros de los artistas que se presentarán en el festival y que conquistarán a los asistentes son Austin TV, Los Bunkers, Los Cafres, Carla Morrison, Carín León, José Madero, León Larregui y Julieta Venegas.

¿Se puede llegar a cualquier horario al Festival Pal’Norte?

Muchos se preguntan hasta que hora se permite la entrada al Festival Pal’Norte y la respuesta es que siempre y cuando cuentes con un boleto que no ha sido escaneado previamente, se puede entrar a cualquier hora durante el festival. Es importante recordar que no se permite el reingreso.

También es relevante que sepas que dentro del festival se aceptará dinero en efectivo en todos los puntos de venta y pagos con tarjeta de crédito en puntos seleccionados de zona general y zona VIP.

¿Quiénes estarán en el escenario acústico del Festival Pal’Norte 2023?

En el escenario Acústico de Tecate Pal Norte 2023 se presentarán los siguientes artistas quienes dejarán que te relajes por unos minutos con tus amigos.



Carla Morrison

Guitarricadelafuente

Lauri García

Los Amigos Invisibles

Miranda!

Motel

No Te Va Gustar

Plastilina Mosh

Sabino

Silvana Estrada

Ximena Sariñana

Carlos Colosio

Bruno

Daniel Quién

Dstance

El David

Flor De Toloache

Los Rumberos

Michelle Maciel

Pau Laggies

