¿Cuándo se estrena el nuevo sencillo de Ariana Grande? Esto es lo que sabemos

La espera está a punto de llegar a su fin para los fanáticos de Ariana Grande , ya que la estrella del pop reveló la tan esperada fecha de lanzamiento de su nuevo sencillo. La artista, que recientemente compartió la emocionante noticia de haber completado su séptimo álbum de estudio, anunció este domingo por la mañana que el primer sencillo llegará el próximo viernes.

La canción, titulada aparentemente “Yes, And?”, presenta una divertida progresión que sigue la línea del sencillo y álbum semiautobiográfico de Grande de 2019, “ Thank U, Next ”. Este nuevo lanzamiento marca el regreso en solitario de Ariana Grande desde su sexto álbum, “Positions”, lanzado en octubre de 2020.

A pesar de haber colaborado en varios sencillos exitosos en los últimos años, incluyendo notables remixes como “Save Your Tears” y “Die for You” de The Weeknd , Grande ha mantenido a sus seguidores ansiosos por nuevo material bajo su propio nombre.

Ariana regresa a la música y a la actuación

El anuncio del lanzamiento del sencillo “Yes, And?” también coincide con el anticipado estreno en noviembre de la adaptación cinematográfica del exitoso musical de Broadway Wicked, en el cual Ariana Grande ha estado trabajando diligentemente.

Ariana Grande ha compartido a lo largo del año pasado momentos íntimos de su proceso creativo en Instagram , mostrando clips silenciosos de ella en el estudio junto a sus colaboradores de toda la vida, Max Martin e Ilya Salmanzadeh. La artista, además, ha expresado su agotamiento y gratitud, revelando que el álbum, con sus dos estados de ánimo, está próximo a ver la luz este año.

