Fecha de estreno de Creed III y entrevista exclusiva con Michael B. Jordan

La tercera entrega de la saga del hijo del entrañable personaje de las películas de Rocky, Apolo Creed verá la luz este año en la pantalla grande, una que promete demasiado y que seguramente te pondrá al filo de la butaca cuando llegue el estreno de Creed III, protagonizada por Michael B. Jordan y Jonathan Majors.

¿De qué trata Creed III?

Adonis Creed regresa al ring con esta película cuya frase principal es “no puedes huir de tu pasado”, pues un viejo conocido del ahora famosos boxeador vuelve a su vida. Damian Anderson, encarnado por Jonathan Majors, el Kang de Marvel , es un ex amigo del campeón que pasó algunos años en prisión por un delito que habría cometido el mismo Adonis y no él, y que vuelve para no solo buscar un lugar en boxeo sino para arrebatarle todo al hijo de Apolo Creed.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quién dirigió Creed III?

Es importante recalcar que en esta entrega, Michal B. Jordan se estrena como director así como lo hiciera Sylvster Stallone en Rocky II. El guion de Creed III corrió a cargo de Keenan Coogler ('Space Jam: Nuevas leyendad') y Zach Baylin ('El método Williams') y la historia fue escrita por Ryan Coogler ('Black Panther: Wakanda Forever') y Keenan Coogler y Zach Baylin.

Y todo esto son parte de las razones por las que seguramente no veremos a Balboa en el filme, aunque Stallone si aparece en los créditos como uno de los productores de la cinta.

También puedes leer: Del ring a la pantalla grande, ‘Canelo’ Álvarez aparecerá en Creed III

Tráiler de Creed III

Apenas el pasado fin de semana durante la transmisión del Super Bowl LVII vimos el estreno del avance final de la película que aquí te compartimos:

Te podría interesar: “Scream VI”, “The Flash”, hasta “Creed III”, todos los trailers del Super Bowl LVII

Entrevista a Michael B. Jordan

Durante la presentación de Creed III a medios en México, nuestra compañera Renata Robletto pudo cruzar algunas palabras con Michael B. Jordan y aquí te dejamos lo que nos dijo el actor y director de esta saga:

Creed III: Entrevisa exclusiva con Michael B. Jordan

¿Cuándo se estrena Creed III?

El estreno de Creed III en México será el próximo jueves 2 de marzo en las salas de cine de nuestro país.

adn40 Siempre Conmigo.