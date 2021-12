Estos son todos los famosos que murieron este 2021

Está a punto de terminar 2021, un año que se llevó a muchos artistas y famosos mexicanos y a nivel internacional, pues la muerte de cada uno de ellos deja un vacío en la vida de sus seguidores.

Pese a que unos artistas destacan más que otros hay ocasiones en las que en cómo han muerto acapara la atención de miles de personas.

Enero

La muerte de Larry King fue a los 87 años el 23 de enero en Los Ángeles. Su fallecimiento del famoso presentador estadounidense fue una sepsis como secuela del coronavirus que había contraído tiempo atrás y que supuestamente había superado, según informaron medios de ese país.

Febrero

Christopher Plummer, el distinguido actor canadiense mejor conocido por su papel del capitán Von Trapp en The Sound of Music, falleció a la edad de 91 años luego de dos semanas de caer y golpearse la cabeza.

En 2012, ganó un Oscar por la película Beginners y también fue nominado por The Last Station en 2010 y All the Money in the World en 2018.

Marzo

La muerte de Ricardo González, “Cepillín”, impactó al mundo del espectáculo en México. Se trataba de uno de los payasitos más queridos de la televisión y del público mexicano. Falleció a los 75 años.

Abril

El príncipe Felipe de Edimburgo y esposo de la Reina Isabel falleció a los 99 años. La muerte se debió a causa de un problema cardiaco que lo llevó al hospital semanas antes.

Julio

Robert Downey Sr., cineasta y papá de Robert Downey Jr, murió a los 85 años.





El famoso actor y director perdió la batalla contra la enfermedad de Parkinson que padecía desde hace años.

Agosto

Charlie Watts, el famoso baterista de la banda inglesa Rolling Stones, murió a los 80 años en Londres. Su muerte, en un hospital, fue anunciada por su publicista, Bernard Doherty, no se dieron muchos detalles sobre su fallecimiento, pero días antes se había sometido a una cirugía.

Octubre

Octubre fue terrible para el mundo del espectáculo en México ya que la muerte alcanzó a varios actores y famosos como son Eduardo Meza, quien fue productor de una televisora, Felipe Cazals, reconocido por dirigir cintas como Canoa y Las Vueltas del Citrillo.

También la muerte de Octavio Ocaña, que a los 22 años murió en un accidente, cautivó a miles de personas en México, y de quien aún no se aclaran las causas de su muerte.

Noviembre

Enrique Rocha, ‘el primer actor’, murió a los 81 años. No se sabe el motivo de su fallecimiento.



Diciembre

Otro de los meses que se llevó a dos grandes de México: Carmen Salinas y Vicente Fernández.

Ambos estuvieron internados en el hospital durante un tiempo. Salinas murió a los 82 años y el Charro de Huentitán a los 81.

