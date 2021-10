Llegan los estrenos de Netflix para noviembre ¡Ve por las palomitas!

Este miércoles 20 de octubre, Netflix anunció los estrenos en películas y series que llegarán a la plataforma de streaming a partir del mes de noviembre, entre los que destacan la tercera temporada de la serie Narcos, donde podremos ver a Bad Bunny interpretando a Arturo “Kitty” Páez y el nuevo especial de comedia del standupero mexicano, Carlos Ballarta, que lleva por título Falso Profeta.

Estrenos en series de Netflix para noviembre

Cowboy Bebop (19/11/2021)

Un grupo ecléctico de cazarrecompensas persigue a los criminales más peligrosos de la galaxia. Por el precio justo, hasta podrían salvar el mundo. Serie de acción real.

Narcos: México - Temporada 3 (5/11/2021)

Una nueva generación de jefes narcos lucha por el poder, la prensa busca la verdad, y los agentes de Estado transitan la delgada línea entre la justicia y la corrupción.





Una historia real (24/11/2021)

Una parada en la gira de un comediante se vuelve un asunto de vida o muerte cuando las secuelas de una noche con su hermano amenazan con destruir todo lo que ha logrado.

Arcane (6/11/2021)

Mientras la discordia separa las ciudades gemelas de Piltóver y Zaun, dos hermanas se enfrentan en una guerra feroz entre tecnologías mágicas y convicciones opuestas.





Big Mouth: Temporada 5 (5/11/2021)

Se disparan confesiones románticas, diatribas y rumores despiadados cuando los gusanos de odio y los bichitos del amor se adentran en los corazones del grupo.

F is for Family: Temporada 5 (25/11/2021)

La comedia animada picante y nostálgica se despide con una quinta temporada llena de festejos, encuentros y despedidas.

La reina del flow: Temporada 2 (17/11/2021)

Años después de su venganza, Yeimy lleva una vida tranquila. Pero todo cambia con la liberación de Charly... y su regreso a la música.

Amos del Universo: Revelación - Parte 2 (23/11/2021)

Después de que una catastrófica batalla destruye Eternia, Teela forma una alianza inesperada para evitar el fin del universo en esta secuela de la famosa serie de los 80.

Selling Sunset: Temporada 4 (24/11/2021)

El reality inmobiliario sigue navegando los altibajos personales y profesionales de las agentes más exitosas de L. Á., entre nuevos amores, oportunidades y desafíos.

Gentefied: Temporada 2 (10/11/2021)

Mientras la familia Morales intenta detener la deportación de Pop, los primos Chris, Erik y Ana lidian con nuevos desafíos profesionales y amorosos.

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 7 (17/11/2021)

La familia Kardashian regresa para una nueva temporada de dramas familiares, con sorprendentes revelaciones, nuevos proyectos profesionales e impactantes encuentros.

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 8 (17/11/2021)

Los Kardashian esperan emocionados la llegada del primer bebé de Kim y Kanye. Kylie y Kendall se esfuerzan por ser más independientes.

Estrenos en películas de Netflix para noviembre

tick, tick...BOOM! (19/11/2021)

En la víspera de cumplir 30, un joven y prometedor compositor teatral lidia con el amor, la amistad y las presiones de la vida como artista en Nueva York.

Alerta roja (12/11/2021)

Un perfilador del FBI y el ladrón de arte más buscado se ven obligados a formar equipo para atrapar a una escurridiza criminal que siempre va un paso más adelante.

Más dura será la caída (3/11/2021)

Sediento de venganza, el forajido Nat Love cabalga junto con su banda tras el rastro de su enemigo Rufus Buck: un despiadado jefe criminal recién salido de prisión.

Herida (24/11/2021)

Cuando el hijo que abandonó regresa a su vida, una decadente luchadora de artes marciales mixtas vuelve al ring en busca de redención. Halle Berry protagoniza y dirige.

Claroscuro (10/11/2021)

En el Nueva York de los años 20, la vida de una mujer negra da un giro inesperado cuando retoma el contacto con una amiga de la infancia que se hace pasar por blanca.

¡Qué duro es el amor! (5/11/2021)

Tras encontrar al hombre ideal en una app, una escritora de Los Ángeles atraviesa el país para sorprenderlo por Navidad, solo para descubrir que él no era quien pensaba.

Las leyes de la frontera (22/11/2021)

Un introvertido adolescente se hace amigo de un grupo de inadaptados y termina envuelto en una situación que lo supera.

7 prisioneros (11/11/2021)

Mientras intenta huir de las garras de un traficante de personas, un joven humilde debe decidir entre honrar su código moral... o hacer cualquier cosa para sobrevivir.

Especiales de Navidad llegan a Netflix en noviembre

Intercambio de princesas 3 (18/11/2021)

Cuando roban una reliquia de Navidad, las idénticas Margaret y Stacy deben pedir ayuda a su otra doble, la audaz Fiona, y su apuesto ex.

Un castillo por Navidad (26/11/2021)

Una escritora estadounidense intenta comprar el castillo de un reacio duque escocés, pero el destino les depara algunas sorpresas que no caben en ningún contrato...

El chico que salvó la Navidad (24/11/2021)

En su misión por encontrar a su padre y llevar a casa la esperanza, el joven y determinado Nikolas se encuentra con su destino en una aldea mágica habitada por elfos.

Papá en Noel (6/11/2021)

Cuando su padre reaparece sorpresivamente en su antigua mansión para pasar la Navidad, cuatro hermanas enemistadas toman un curso acelerado de armonía familiar.

La familia Claus (1/11/2021)

Cuando su abuelo se enferma, Jules descubre el legado mágico de su familia y se da cuenta de que la única esperanza de salvar la Navidad está en sus manos.

Noche de fuego (17/11/2021)

En una región de México donde se cultivan amapolas, tres amigas se refugian en su amistad para sobrellevar la dura realidad que viven bajo la sombra del narcotráfico.

Rocketman (21/11/2021)

En rehabilitación, la estrella Elton John recuerda sus orígenes, sus canciones inmortales y su vertiginoso camino de inspiración... y excesos. Basada en hechos reales.

A dos metros de ti (20/11/2021 )

Una adolescente que padece de fibrosis quística cambia radicalmente su rutina diaria y desafía los protocolos hospitalarios cuando se enamora de otro paciente.

La chica en la telaraña (1/11/2021)

Reclutada para recuperar un peligroso programa, la hacker Lisbeth Salander pronto se encuentra involucrada en una red de engaño que resulta inesperadamente familiar.

La decisión más difícil (1/11/2021)

Una abogada defensora retirada vuelve a los tribunales cuando su hija de 11 años los demanda a ella y a su marido por emancipación médica.

Buenos vecinos 2 (16/11/2021)

El plan de Mac y Kelly es vender la casa, pero pueden tener problemas si los futuros compradores se enteran de que al lado se hospeda una hermandad progresista.

La fiesta de las salchichas (1/11/2021)

Después de hacer un horripilante descubrimiento sobre la vida más allá del supermercado, una salchicha luchará por salvar a sus comestibles amigos.

12 horas para sobrevivir: El año de la elección (16/11/2021)

Una candidata a la presidencia quiere terminar con una tradición que permite una noche de violencia al año. Por eso, ahora corre peligro y debe luchar por su vida.

Transformers (1/11/2021)

En este megaéxito de acción, los habitantes del planeta Cybertron inician una guerra secreta por el control de los recursos naturales de la Tierra.

Transformers: El último caballero (1/11/2021)

Cuando Óptimus Prime da un giro siniestro, Cade Yeager se une a un grupo de autobots para detener un malvado plan para destruir la Tierra.

Transformers: El lado oscuro de la luna (1/11/2021)

Cuando Optimus Prime se entera de una nave Transformer derribada en la luna, lidera una misión para rescatar al piloto: su mentor, Sentinel Prime.

Transformers: La venganza de los caídos (1/11/2021)

La lucha por la Tierra continúa cuando el estudiante Sam Witwicky conoce el origen ancestral de los Transformers y debe unirse a la batalla contra los Decepticons.

Transformers: La era de la extinción (20/11/2021)

Cinco años después de la destrucción de Chicago, los humanos están en contra de los robots. Pero un padre soltero e inventor resucitará a uno que salvará al mundo.

Documentales y especiales que llegarán a Netflix en noviembre

Una película de policías (5/11/2021)

Este ingenioso documental juega con los límites de la ficción para investigar la corrupción en la Policía mexicana a través de las entrañables vivencias de dos oficiales.

Duda razonable: Historia de dos secuestros - Miniserie (23/11/2021)

En esta serie documental de los creadores de Presunto culpable, un pequeño incidente pueblerino desata una abrumadora historia de injusticia.

Carlos Ballarta: Falso profeta (18/11/2021)

El comediante mexicano Carlos Ballarta está de vuelta y, esta vez, con un audaz humor negro que desmenuza las posturas culturales y religiosas de Latinoamérica.

Cazar asesinos (4/11/2021)

En esta serie sobre crímenes reales, los investigadores detrás de famosos casos de asesinos en serie revelan los escalofriantes detalles de sus increíbles esfuerzos.

Rey Tigre: La historia de Doc Antle (17/11/2021)

El mundo de Rey Tigre se pone aún más salvaje con esta serie de la vida de Doc Antle, dueño de Myrtle Beach Safari, y su oscuro pasado.

La mente, en pocas palabras: Temporada 2 (19/11/2021)

La mente puede lograr grandes cosas, pero también desvirtuar las mejores intenciones. Descubre la ciencia que subyace tras la creatividad, el lavado de cerebro... y más.

Campo confidencial: Los nazis secretos de EE. UU. (2/11/2021)

En este documental, veteranos de la Segunda Guerra Mundial revelan la existencia de un campamento de EE. UU. donde soldados judíos interrogaban a prisioneros nazis.

Sogno Azzurro: El camino hacia Wembley (24/11/2021)

Este documental sigue al equipo de fútbol italiano rumbo a la victoria en la Eurocopa 2020 que culminó en una fascinante final contra Inglaterra.

Contenidos familiares y para niños que llegarán a Netflix en noviembre

Perros en el espacio (18/11/2021)

En un futuro no tan lejano, científicos de la Tierra envían a una tripulación de perros genéticamente modificados a explorar la galaxia en busca de un nuevo hogar.

El banquete festivo de Waffles y Mochi (23/11/2021)

Visitas llegan a la casa de Waffles y Mochi para celebrar Día Frío, una fiesta de invierno. Pero hay un problema: ¡ese día no existe!

Johnny Test y el pastel de carne perfecto (16/11/2021)

Johnny y Dukey se embarcan en una aventura interactiva para encontrar el pastel de carne perfecto... y salvarse de lo que sea que papá quiere servirles en la cena.

StoryBots: Laugh, Learn, Sing (16/11/2021)

Aprende el alfabeto junto con Bip, Bup, Bing, Bang y Bo cantando al ritmo de las letras, de la A a la Z.

Madagascar (16/11/2021)

Cuando su barco naufraga, un león, una cebra, una jirafa y un hipopótamo de un zoo quedan varados en Madagascar, una isla poblada por chiflados.

Trolls (16/11/2021)

La alegre princesa Poppy y su gruñón amigo Branch se embarcan en la mayor aventura de sus vidas para rescatar a los demás de las garras de los hambrientos bertenos.

Los Croods (16/11/2021)

Cuando un terremoto destruye su cueva, una familia prehistórica se ve obligada a viajar a través de una zona desconocida en busca de un nuevo hogar.

Earwig y la bruja (18/11/2021)

Una niña tenaz que creció en un orfanato descubre que tiene poderes mágicos tras ser adoptada por una bruja egoísta.

Goosebumps 2: Haunted Halloween (15/11/2021)

Tres adolescentes intentan evitar que los personajes de una saga de novelas de terror cobren vida y bañen de sangre el día de Halloween.

Érase una vez: Anastasia (27/11/2021)

Tras huir de Rusia a través de un portal del tiempo, una princesa intenta salvar a su familia mientras una chica la ayuda a adaptarse a los Estados Unidos de los 80.

Anime que llegará a Netflix en noviembre

Super Crooks (25/11/2021)

Johnny Bolt recluta a un variado grupo de supervillanos para un último golpe que tiene como objetivo a un despiadado jefe criminal. ¿Qué podría salir mal?

Kuroko no Basket: Último juego (15/11/2021)

Cuando un antiguo equipo rival pierde de manera humillante frente a una conocida selección de baloncesto, Kuroko se reencuentra con la Generación de los Milagros.

