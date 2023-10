Netflix busca incursionar en los videojuegos y competir contra PlayStation, Xbox y Nintendo

Netflix es ahora mismo la plataforma de streaming más grande, misma que comenzó con un catálogo de películas y series de Hollywood para posteriormente comenzar sus propias producciones, ahora el gigante del streaming buscaría incursionar en el mundo de los videojuegos y ser competencia de Nintendo, Xbox y PlayStation.

La compañía lanzaría videojuegos de sus series más exitosas, Netflix se encontraría en planeación de crear los juegos de “El Juego del Calamar”, “Wendnesday”, “Extraction”, “Sherlock Holmes” y “Black Mirror"; este proyecto tendría el objetivo de abarcar un nuevo mercado y fortalecer su relación con sus suscriptores.

Aunque Netlifx ya habría lanzado algunos videojuegos en 2021 para móviles y tabletas mismos que han sido descargados más de 70 millones de veces, la compañía tiene la intención de llevar estos proyectos a otros dispositivos como pueden ser televisiones, computadores o pantallas inteligentes.

Archivo/Adn40 Los juegos de Netflix se encuentran solo para móviles y tabletas

Netflix y los videojuegos

Netflix ha conseguido un buen recibimiento con sus videojuegos descargables para móviles y tabletas, pero ahora su objetivo es crecer y según información de The Wall Street Journal, la compañía estaría pensando en hacer un videojuego de la famosa serie de acción y aventura “Grand Theft Auto” de Take Two Interactive Software.

Aunque hasta ahora los videojuegos no han presentado un ingreso extra para Netflix, el medio The Wall Street Journal dio a conocer que los juegos de la compañía han sido descargados 70.5 millones de veces alrededor del mundo, representando un apoyo importante por parte de los usuarios.

La idea de los videojuegos representa para Netflix conseguir más suscriptores, mismos que han ido de bajada en la última década. Además, es sabido que la plataforma buscaría incrementar sus costos, por lo que los juegos tendrían la intención de mantener a sus suscriptores actuales también.

Fans de la cultura geek… ¡la GEEKED WEEK está de vuelta!

A pesar de que es complicado que los video jugadores usen Netflix para poder interactuar, la plataforma no pierde la esperanza y ha dado a conocer que ya se encuentra en búsqueda de un equipo especializado en el mundo de los videojuegos para comenzar este importante proyecto.

