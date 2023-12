‘What If’ de Marvel causa polémica por detalle sobre la conquista española en América

El sexto capítulo de What If...?, la serie de animación en la que Marvel busca explorar realidades alternativas y variantes de sus personajes más famosos, era uno de los más esperados por la aparición de Kahhori, un personaje creado específicamente para la serie, pero el esperado episodio provocó fuertes polémicas por la manera de contar una parte de la historia de América.

Marvel decidió mostrar al imperio español llegando a América para combatir a Kahhori, personaje que es un mohawk, el problema es que los mohawks no fueron víctimas de las ambiciones conquistadoras de los españoles, por lo que el episodio de What If...?, acrecentó la denominada Leyenda Negra sobre la conquista de América.

La trama gira alrededor del joven Kahhori, que entra en contacto con el Teserracto, lo que le confirió enormes poderes y acceso a un nuevo mundo que le ayudan a salvar su pueblo del brutal asedio de los conquistadores españoles, siendo esta parte la denunciada por usuarios de Twitter quienes señalan que la corona española no llegó a territorios tan al norte.

La Leyenda Negra vista en What If...? de Marvel y la polémica desatada

El término de Leyenda Negra , es un concepto histórico y periodístico que se refiere a una imagen difamatoria y exagerada de España, como sucede en el episodio de What If…?, esta imagen muestra al país como una nación brutal, intolerante y bastante opresora en su expansión colonial y en su gestión del poder; algo que históricamente es erróneo.

El tema de Marvel Studios utilizando a los Españoles como salvajes…



Madre mia la leyenda negra. Pero bueno, tampoco soy historiador ni estuve allí 😂, algunos dicen que fue así, otros no, no lo se. En cuanto a Marvel supongo que han utilizado España para adaptar 1602.



— Dani Lagi ⚡️Strip Marvel (@StripMarvel) December 27, 2023

Esta imagen se percibe durante el episodio de Marvel Studios, mostrando al Imperio Español como unos conquistadores ambiciosos, deseos de poder, que buscan esclavizar y someter a los pueblos indígenas; a pesar de que el nuevo personaje fue bien recibido, usuarios en X (antes Twitter) no dejaron pasar la manera en cómo se mostraron a los españoles.

Muy guay el capítulo de What If (el apartado artístico es brutal) pero no entiendo qué le hicimos a Marvel Studios para que odie tanto a Españita.



— Crøquet ☃️🦊 (@croquet_13) December 27, 2023

Históricamente lo único que hicieron bien fue dibujar el Alcázar de Segovia. Es que ni el vestuario está bien ni Isabel supo sobre los Mohawk porque Colón no llegó a esas regiones. Y sobre la leyenda negra: https://t.co/jxxKKZJ800 — Lorena N. G. (@loreng_polys) December 27, 2023

Mientras usuarios mostraron un descontento por la imagen que se muestra de los españoles, Marvel no se ha declarado al respecto, pero se espera que en los siguientes días comenté sobre el tema y aunque el público no pide que no muestren las cosas negativas de la historia, si exigen que sea algo concretó y con un rigor histórico.

