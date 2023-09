Suga tendrá nuevo trabajo durante su servicio militar; envía mensaje a fans de BST

Desde 2013, la cultura K-Pop se apoderó del mundo entero, pues se trata de una insignia coreana que ha derribado las fronteras del país asiático y se ha encargado de expandirse por todo el mundo, y uno de sus máximos representantes es nada más y nada menos que la boy band, BTS, quien marca el fin de una era al despedir a uno de sus vocalistas, el cantante de 30 años de edad conocido como Suga , quien ahora se dedicará a hacer su servicio militar y esto fue lo que dijo.

Min Yoon-gi, nombre real del cantante, se convierte en el tercer miembro de la agrupación en ‘romper’ el corazón de sus fans para poder cumplir con su deber con el Estado, un requisito que deben de hacer todos los hombres surcoreanos, quien una lesión lo eximió hace un par de años de esta labor por su patria pero ahora, que se encuentra recuperado, tiene que cumplir con su responsabilidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Y es que en 2020, el cantante sufrió una rotura del labrum del hombro, por lo que tuvo que ser operado y en ese entonces, a sus 27 años de edad no cumplió con el servicio militar que le exige su país, pero ahora tendrá que hacerlo, por lo que con mucha tristeza tuvo que despedirse de sus seguidoras.

Recordemos que la banda, saltó a la fama en 2013, y desde entonces han sorprendido al mundo al lanzar nueve álbumes de estudio, y han emprendido un total de seis giras con las que han llevado sus canciones a todas las partes del mundo, por lo que se han consagrado como uno de los referentes de Corea del Sur.

Pero ahora, Suga ha decidido despedirse de sus millones de seguidores de todo el mundo al anunciar el inicio de su servicio, por lo que a través de sus redes sociales, dedicó unas palabras a los fans de la banda conocidos como ARMY, y esto fue lo que dijo a través de Weverse.

“He podido llegar hasta aquí sano y salvo gracias a ARMY. Ahora ha llegado el momento. Volveré tras cumplir con mis obligaciones de manera diligente… Tengan cuidado con el frío otoñal. ¡Manténgase sanos y los veré a todos en 2025!”, prometió el rapero, por lo que los fans esperan que dentro de dos años pueda retomar su carrera como cantante.

¿Cómo será el servicio militar de Suga?

De acuerdo con el mismo intérprete de 30 años de edad, desempeñará los labores como funcionario de servicios sociales en un destino que no ha sido revelado hasta el momento, y esto como medida de seguridad para que los fans no se encarguen de irlo a visitar, pues además, tanto el sello que representa tanto a la banda como Suga pidieron no frecuentar el lugar si es que su nombre llega a filtrarse.

Recordemos que desde el verano del año pasado 2022, la banda anunció que se encuentra en un descanso, mismo que durará por lo menos hasta 2025, por lo que sus integrantes probaran suerte como solistas y en proyectos personales, así como en sus respectivos servicios militares, ya que sólo faltan RM, Jimin, V y Jungkook por cumplirlo.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.