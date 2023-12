“El Juego del Calamar: El Desafío” tendrá una segunda temporada y todos pueden audicionar para participar

Netflix ha confirmado que la exitosa serie de competencia de telerrealidad, El Juego del Calamar: El Desafío , regresará para una segunda temporada, consolidándose como uno de los programas más populares desde su estreno. A pesar de que la El Juego del Calamar: El Desafío ha generado controversias y debates, el programa ha logrado cautivar a la audiencia de todo el mundo.

Lo más destacado de El Juego del Calamar: El Desafío no ha sido únicamente la magnitud de las pruebas o su imponente producción, ni siquiera el impresionante premio récord de mas de 4.5 millones de dólares. Lo verdaderamente fascinante se ha revelado tras bastidores, donde los concursantes comparten sus experiencias sobre la vida en el set, la calidad de la comida y las condiciones de los baños. Aunque estas revelaciones no han dejado en buen lugar a Netflix , no han impedido que el programa se posicione como el más visto desde su lanzamiento.

La producción de la segunda temporada ya está en marcha en Corea del Sur, con un sorprendente rodaje que se extenderá por aproximadamente diez meses. Se espera que la nueva entrega llegue a las pantallas a finales de 2024 o principios de 2025. Con el fin de mantener viva la llama del fenómeno El Juego del Calamar , Netflix ha acelerado la convocatoria de participantes para esta segunda temporada del reality.

¿Cómo participar en esta nueva temporada?

La plataforma de streaming está en busca de 456 nuevos concursantes dispuestos a enfrentarse a desafíos extremos, desde lamer galletas hasta participar en el icónico juego de ‘Hundir la Flota’. Aquellos interesados en formar parte de la experiencia única que ofrece este reality pueden audicionar a través de la página web oficial , siempre y cuando cumplan con requisitos como tener más de 21 años, fluidez en inglés y la disponibilidad de tomarse un mes libre para las grabaciones.

La búsqueda del próximo grupo de 456 jugadores ya ha comenzado, y aquellos ansiosos por ingresar pueden inscribirse en SquidGameCasting.com . Además, Netflix ofrece a los fanáticos otras formas de sumergirse en el universo de El Juego del Calamar, desde la continuación de la serie con guión original hasta la experiencia en vivo de Squid Game: The Trials en Los Ángeles y la anticipada llegada del videojuego que permitirá a los jugadores competir en los reconocidos retos de la serie.

