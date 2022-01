El Club de la Pelea: Servicio de streaming en China la censura el final

La censura que se vive en China por parte de su Gobierno hacia la población no es nada nuevo y se puede ver en distintos ámbitos, como el cine, siendo una de las últimas víctimas la película de culto The Fight Club o El Club de la Pelea.

La cinta de 1999, dirigida por David Fincher, en su momento no logró el esperado éxito en taquillas, pero con el paso de los años se convirtió en un filme de culto que es referencia obligada en cuanto a títulos con una alta carga de violencia, anarquía e inesperados giros en la historia.

El Club de la Pelea muestra a un protagonista, del que nunca se revela su nombre, interpretado por Edward Norton, sumido en una vida que está lejos de satisfacerlo, hasta que aparece en su vida un nuevo amigo, Brad Pitt en el impecable papel de Tyler Durden.

Lo que empieza entre ambos protagonistas como la gestación de un club clandestino de pelea súbitamente escala a convertirse en una organización anarquista llamada Project Mayhem (Proyecto Caos), que tiene como objetivo hacer desaparecer toda la deuda crediticia del planeta acabando con los principales bancos del mundo por medio de jabón, lo que los lleva a la glicerina. Explosivos.

Durante la trama se revela que Tyler no es más que el alter ego del personaje de Norton y el final es una de las escenas icónicas del cine de culto: el protagonista junto a su chica, Marla, tomados de la mano (con Where is my mind de Pixies de fondo), viendo cómo explotan los edificios de los bancos mientras él le dice a ella “Me conociste en un momento muy extraño de mi vida”.

Fight Club (1999) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

China cambia final de El Club de la Pelea

Sin embargo, este fin de semana varios usuarios de la plataforma china de streaming Tencent Video vieron ahí está película, notando un detalle, el final de El Club de la Pelea fue censurado y cambiado según los ideales y restricciones del Gobierno de ese país.

El filme apareció cortado justo cuando el narrador se dispara a sí mismo, pero de inmediato la pantalla se va a negros y aparece el texto “La policía descubrió rápidamente todo el plan y arrestó a todos los criminales, evitando con éxito que la bomba explotara”.

Además, se explica que Tyler, quien sólo era producto de la imaginación de Norton, es recluido en un asilo de enfermos mentales, donde tras recibir atención psicológica fue dado de alta en 2012.

Como era de esperarse, los usuarios de China que ya habían podido ver esta película en su versión original, se indignaron al encontrarse con la censura y el cambio del final, aunque no se sabe con claridad si el responsable de este final “alternativo” es el gobierno chino, la plataforma de streaming o la misma casa productora del filme, que pudo haber optado por esta versión para saltarse la censura del país asiático.

MVA