EDC México: Cartel del 25 de febrero, estacionamientos y dónde verlo

Como ya lo pronosticábamos, el primer día de EDC México 2023 no nos defraudó luego de que Martin Garrix y Bizarrap compartieran el escenario CircuitGROUDS y cerraran con broche de oro, y este sábado 25 de febrero seguramente no se quedará atrás, pues artistas como Tiësto y Valentona Moretti están en la cartelera.

Si tienes pensar acudir a la novena edición de EDC México, que concentra a los mejores de la música electrónica, pero aún no sabes a qué hora participarán o en qué escenario estarán, ¡no te preocupes!, porque en adn40 te lo diremos para que puedas cantar a todo pulmón junto a tus artistas favoritos y tomar muchas fotografías.

Horarios EDC 25 de febrero de 2023

Este sábado 25 de febrero algunos artistas comenzarán a presentarse a partir de las 14:00 horas. Por ejemplo Crystal, Valentina Moretti, Vongold, Fasko, Fher Vizzuet, Feii Vega, Soulsis, Cachorra y Chesare. Por otra parte, aquellos que cerrarán el segundo día del EDC México 2023 serán: Tiësto (12:29 am), Chris Lake (12:30 am), Joseph Capriati (12:30 am), Nightmire (1:00 am), Mandrágora (12:30 am), Sussie 4 DJ Set (1:00 am), Pau Bujaidar (1:00 am), Aradia (1:00 am) y Zombies in Miami “Live” (12:30 am).



