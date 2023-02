EDC México 2023: Fecha, precios de boletos y line up por día

Luego de mucha espera, estamos a nada de que arranque el EDC México 2023, festival de música electrónica, esperado por muchos fanáticos donde se presentarán más de 190 artistas del techno, hardstyle, bass, house y trance y sonidos latinos, entre otros ritmos. Te decimos lo que sabemos.

¿Cuándo y dónde es EDC 2023 en CDMX?

El EDC México 2023 llega de nuevo al Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México donde DJ’s y productores harán vibrar a los asistentes el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de febrero.

Artistas confirmados para EDC México 2023

El cartel, liderado por Marshmello, Martin Garrix, Bizarrap, Adam Beyer, Illenium y Eric Prydz, marcará el capítulo de EDC México más especial hasta la fecha, ya que contará por primera vez con los sets en vivo de Charlotte de Witte, Artbat y Tale of Us, además de incluir a Tom & Collins, Jessica Audiffred, Mariana Bo, Uzielito Mix y The Wookies como los talentos locales.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Line up de EDC México 2023 por día

Viernes 24 de febrero

De acuerdo con medios especializados en la música electrónica, el viernes 24 de febrero se presentarán Bizarrap, quien se encuentra en los cuernos de la luna luego de su colaboración con Shakira; también se presentarán Charlotte de Witte, Diplo, Jessica Audiffred, Kassie, Mariana Bo, Marshmello, Martin Garrix y Shubostar.

Sábado 25 de febrero

El show de luces y de pirotecniacontinuará el sábado 25 de febrero con Adam Beyer, Artbat, Deorro, Hana, Tiësto, R3hab así como de Jessica Audiffred b2b Kompany, Sussie 4, entre otros.

Domingo 26 de febrero

Para cerrar con broche de oro el Electric Daisy Carnival (EDC) se presentarán Ambroz, Eric Prydz, Galantis, Illenium, Tale of Us, The Wookies, Tom & Collins, además de Nicky Romero y Elderbrook.

¡Headliners! 🌈 Marquen sus calendarios, ¡llegó la hora de encontrarnos bajo el cielo eléctrico en #EDCMéxico! ⚡️🌼



Adquieran AHORA sus boletos por día, recuerden que los abonos continúan a la venta 👉 https://t.co/Za1g1VQw7E pic.twitter.com/YL9xGu6HpG — EDC Mexico (@EDC_MEXICO) December 16, 2022

¿Cuánto cuestan los boletos para EDC MX 2023?

Este es el precio de los boletos del EDC México 2023:

Los boletos individuales por día tienen los siguientes precios:



Admisión General cuesta mil 280 pesos.

Comfort Pass (con baños exclusivos y fast line para acceder al festival), a partir de mil 970 pesos más cargos por servicio.

Plus Citibanamex (tarimas preferenciales, EDC Unity Wall, Body Painting, guardarropa y más), a partir de los 2 mil 660 pesos más cargos por servicio.

Mientras tanto el precio de los abonos son los siguientes: