Tiësto en el EDC México 2023: A qué hora se presentará y setlist

Tiësto, considerado como uno de los DJ’s más importantes a nivel mundial, es uno de los artistas más esperados este 25 de febrero en el EDC México 2023 , que congrega a los mejores en la música electrónica, es por ello que aquí te daremos todos los detalles de su presentación en el evento y cuál será su posible setlist que no puede faltar.

Posible setlist de Tiësto en el EDC 2023

Tiësto, uno de los dj/productores más importantes de la historia de la música electrónica, será quien cierre el segundo día del Electric Daisy Carnival en el escenario KineticField. Aunque no hay una setlist oficial, sin duda no pueden faltar sus canciones más famosas como por ejemplo:

-BOOM

-Jackie Chan

-ONLY U

-GET DOWN

-Sumos

-Scream

-The Right Song

-The Only Way Is Up

-Infected

-Get Loose

-Just be

-Lord of trance

-Lethal industry

-In my memory

-Trance paradise

-Obsession

-Traffic



- Love come again

¿A qué hora toca Tiësto en el Electric Daisy Carnival?

Tiësto se presentará exactamente de 12:29 am a 1:59 am del domingo 26 de febrero, es decir durante la madrugada, aunque muchos piensan que podría extenderse un poco más. Lo cual sin duda fascinará a los fans del artista. Antes de que el famoso salga al escenario, Slander y Acrylic Rainbown será quienes lo antecedarán. En contra parte, los famosos que iniciarán el EDC en el escenario KineticField serán Crystal y Mastachi.

¿Cual es el nombre de Tiësto?

Aunque si bien Tiësto es su nombre de pila, su nombre real es Tijs Michiel Verwest. Ha ganado durante tres años consecutivos la la lista del mejor DJ de la revista DJ Magazine o Mejor DJ de todos los tiempos por Mixmag Magazine.

