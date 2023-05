¡Gana juicio! Ed Sheeran no plagió “Let’s Get It On”

El cantautor británico Ed Sheeran se quitó un peso de encima, luego de que un jurado de Nueva York lo absolviera de violar los derechos de autor y dictaminara que el artista no plagió “Let’s Get It On”, al componer su éxito mundial “Thinking Out Loud”.

El cantante de 32 años, cantó y tocó partes de “Thinking Out Loud” con la guitarra, durante el juicio en el que sostuvo hasta el último momento que su éxito no fue robado de ningún autor, pues él mismo la había escrito en su casa de Inglaterra, a lado de su amiga Amy Wadge y que la inspiración principal del tema fue su amor por sus abuelos y una nueva relación que había empezado.

La abogada de Ed Sheeran , Ilene Farkas, aseguró que las similitudes en las progresiones de acordes y ritmos de ambas melodías eran “las letras del alfabeto de la música”. Por otra parte, Keisha Rice, quien representó a los herederos del co-compositor de Gaye, dijo que los familiares no reclamaban la propiedad de los elementos básicos, sino de cómo estos elementos se unían de manera muy parecida a la melodía “Let’s Get It On”.

El intérprete de “Perfct” y “Shape of You”, que había afirmado que abandonaría la industria de la música si perdía el caso, abrazó a su abogado luego de que el jurado estadounidense pronunciara el veredicto a su favor.

De acuerdo con el diario The Guardian, el cantante británico dijo afuera de la corte estar muy feliz con el resultado del caso y de no retirarse de su trabajo después de todo. No obstante, también destacó que, pese a que ganó el caso, también estaba frustrado de afirmaciones sin fundamento puedan llevar al tribunal.

¿Por qué acusaron a Ed Sheeran de plagio?

En 2017, la familia de Edward Towsend, compositor de “Let’s Get it One”, popularizado por Mavin Gaye, demandaron a Ed Sheeran por un presunto plagio, ya que encontraban similitudes con la canción Thinking Out Loud. Los herederos también acusaron al sello del artistas Warner Music Group y su editor de música Sony Music Publishing.

Kathryn Townsend Griffin, la hija de Townsend, dijo que tenía que proteger el “legado de su padre” y era necesario que Sheeran y Wudge tenían que pagar de manera legar por el plagio.En ese año, Sheeran dijo que solo tenía una familiaridad pasajera con la canción.

