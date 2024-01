Palomera de ‘Dune 2' causa polémica por parecer parte íntima

Uno de los estrenos más esperados en cines es ‘Dune 2', película protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya pero lo que en últimas días acaparó las tendencias en redes sociales fue la peculiar palomera coleccionable del filme, siendo en TikTok donde aseguran parece una parte íntima.

Y es que luego de que se dieran a conocer las imágenes en redes sociales de lo que será este coleccionable de ‘Dune 2', algunos usuarios consideraron que su apariencia no es la de un gusano de arena, sino otra cosa que hizo volar su imaginación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Si viste el clásico de 1984 o la primera entrega de esta película, sabrás que el cubo conmemorativo de ‘Dune 2’ no es otra cosa más que la boca de los gusanos gigantes que aparecen en el planeta Arrakis, cuya geografía es desértica. No obstante en redes sociales no piensan de la misma manera.

Mediante X, antes Twitter, algunos usuarios compartieron memes y comentarios sarcásticos de lo que harían con la palomera coleccionable al tener un diseño algo sugestivo. A continuación te compartimos un par de ejemplos.

Sí me gustó la palomera que sacaron para DUNE 2 👌🏻 pic.twitter.com/i54axaB5NZ — @LuisValLe (@LuisValLe_A) January 26, 2024

Los del cine viendo como usan la palomera de Dune 2. pic.twitter.com/5L1fqnn6jm — Chris (@ChrisAcemx) January 26, 2024

¿Cuándo se estrena ‘Dune 2' en México?

La película que protagonizan Timothée Chalamet y Zendaya llegará a las salas de cine de México el próximo 15 de marzo de 2024 aunque cabe señalar que la fecha original para el estreno del filme estaba pactado para noviembre de 2023 pero por la huelga de guionistas y actores en Hollywood, esta tuvo que postergarse.

¿Cuánto cuesta la palomera coleccionable de ‘Dune 2'?

Si al leer esta nota te dieron ganas de adquirir el cubo palomero coleccionable antes que nada tenemos que informarte que aún no hay confirmación de si el artículo llegará a las salas de cine y por ende no se tiene precio oficial, aunque de llegar a tierras mexicanas el costo podría rondar entre los 200 a 300 pesos dependiendo la cadena de cines donde se venda.

Cabe señalar que el año pasado con el estreno de Barbie. La Película, hubo una situación en la que los vasos y palomeras coleccionables de la película en reventa alcanzaron de los mil hasta los 2 mil 500 pesos por artículo.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.