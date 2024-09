Ahora el sueño es cada vez más coreano gracias a Dreamcatcher; así se vivió su regreso a México

Las chicas de Dreamcatcher lo volvieron a dar todo en el escenario en su regreso a México después de dos años, como parte de su gira “Luck Inside 7 Doors World Tour” que fue recibido con los brazos abiertos y gritos de euforia de por parte de los InSomnia (fans de la agrupación) y amantes del K-pop , quienes en más de una ocasión causaron sorpresa a las integrantes por el gran recibimiento.

¿Cómo se vivió el concierto de Dreamcatcher en México?

iU, Handong, Yoohyeon, Gahyeon, Siyeon y SuA salieron al escenario con sus capuchas negras en punto de las 20:00 horas, mientras cantaban la canción Rising y saludaban con gran emoción al público mexicano dentro del Pepsi Center WTC, quienes habían esperado hasta tres horas afuera del recinto para entrar lo más rápido para ver a sus idols.

Su vuelta a México no solo demostró lo mucho que creció el número de InSomnias mexicanos a comparación de los dos últimos años, sino también la preparación y esfuerzo que tuvo la agrupación para aprender algunas frases en español, las cuales emocionaron mucho al público, permitiendo que se sintieran aún más cerca del grupo.

Aunque si bien el público extrañó a Dami en cada canción, la grupación llenó el vacío en el escenario con una figura de cartón tamaño real de su compañera, gesto que provocó muchas risas entre los presentes en el WTC.

Frases en españolde Dreamcatcher en su concierto en México

Una de las frases que más conmovió al público mexicano corrió por parte de Yoohyeon al inicio del evento y fue la de “Les extrañamos”. Y es que Dreamcatcher recordó la unión que sintieron con los fans la última vez que estuvieron en México. "¿Se están divirtiendo?” y “Muchas gracias” fueron palabras ovacionadas debido a la clara pronunciación.

¿Qué canciones emocionaron a lo fans mexicanos?

Canciones como Deja Vu y Bomboyage sin duda fascinaron a los InSomnia mexicanos, pero no la emoción subió de nivel al escuchar Scream, éxito rotundo en Latinoamérica.

A lo largo de las dos horas y media que duró el concierto también sonaron canciones como OOTD, Dance Break y Black or White, pero desgracidamente el telón cerró con Justice, We are Young y Reason.

