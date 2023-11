Por este motivo es que Akira Toriyama no volvió a usar al Súper Saiyajin 3 en Dragon Ball

Algo que siempre ha caracterizado al anime, Dragon Ball, es la cantidad de transformaciones que tienen los personajes; los saiyajin son los que brillan en esta área. Fue Goku en su pelea contra Freezer cuando se vio por primera vez el Súper Saiyajin, transformación que tiene tres fases, siendo la tercera la última que se vio en Dragon Ball Z , pero que ha tenido muy pocas apariciones.

Akira Toriyama quien es el creador del manga en el que está basado el anime, buscó caracterizar a cada fase para que fuera más fácil diferenciar una de otra, es en este punto en que el Súper Saiyajin 3 es el más diferente, con un cabello dorado y sumamente largo, además de dar al personaje de Goku una cara más ruda, al mostrar al protagonista sin cejas.

Está transformación quedó olvidada en Dragon Ball Super, siendo relegada por el Súper Saiyajin Blue, algo que llamó la atención de varios de los fanáticos que les gustaba ver la famosa fase del Súper Saiyajin 3. Ahora Akira Toriyama ha explicado los motivos por los que dicha transformación ya no se ha visto.

Por este motivo Goku y compañía no volvió a usar el Súper Saiyajin 3

Akira Toriyama explicó los motivos por los que Goku no volvió a usar el Súper Saiyajin 3, y es que el creador del animé dejó claro las razones en el mismo Dragon Ball Z. Es después de que Goku muestra esta fase en su pelea contra Majin Buu, que se le cuestiona porque no usar la transformación por más tiempo, a lo que el protagonista da las razones, mismas que fueron creadas por Toriyama.

Goku comenta que el Súper Saiyajin 3 consume mucha energía, y deja prácticamente sin ki a quien la usa durante un periodo de tiempo prolongado. Es por esto que el saiyajin solo lo podía usar cuando se encontraba muerto, pues la energía era más duradera, Akira también argumentó que la transformación no es algo viable para muchas peleas, el consumo de energía es muy alto y por ello creó al Súper Saiyajin Blue.

Aunque la explicación fue dada hace muchos años, algunos seguidores del animé aseguran que existen otros motivos, cómo la posibilidad de que a Akira Toriyama no le guste dibujar la transformación, esto no sería nada nuevo pues el creador ha comentado que existen personajes que le representan mucho trabajo al dibujarlos; aunque esto no ha sido confirmado.

