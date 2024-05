Met Gala 2024: Cómo ver el evento en México

Hoy, lunes 6 de mayo, los reflectores se posan en el epicentro de la moda mundial: el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York , donde se lleva a cabo el tan esperado Met Gala 2024 . Este evento benéfico, reconocido como uno de los más prestigiosos en este ámbito, promete deslumbrar con su fusión única de creatividad, estilo y filantropía.

En esta nota, te contamos todo lo que necesitas saber sobre este lujoso encuentro de celebridades.

¿Cuándo y dónde ver la Met Gala 2024 en México?

A las 4:00 PM, hora de México, el mundo de la moda se paraliza para dar paso a una pasarela de influencers, músicos y personalidades del entretenimiento que desfilarán por la icónica escalinata del museo. Con la promesa de outfits que desafiarán los límites de la imaginación, el Met Gala 2024 se prepara para elevar la moda a nuevas alturas.

Para aquellos que no pueden estar presentes en el evento, Vogue ofrece la oportunidad de vivir la experiencia en vivo a través de su página web , donde se transmitirá toda la emoción y el glamour directamente a las pantallas de millones de espectadores en todo el mundo.

¿Cuál será el código de vestimenta de la Met Gala 2024?

Como cada año, la Met Gala , tendrá un código de vestuario que los invitados deberán respetar. A pesar de que el título del evento es “Sleeping Beauties: Reawakening of Fashion”, el dress code establecido es “The Garden of Time” (El jardín del tiempo), tomando inspiración de la pintura “The old gateway” de Thomas Edwin Mostyn.

¿Quiénes serán los presentadores de la Met Gala 2024?

Bad Bunny y Jennifer Lopez asumirán el papel de anfitriones en la Met Gala 2024. Acompañándolos como coanfitriones, estarán los actores Zendaya y Chris Hemsworth.

A este distinguido cuarteto se unirá a Anna Wintour, la editora en jefe de la revista Vogue, para dar la bienvenida a los invitados y encabezar esta noche tan esperada.

¿Cuál es el propósito de la Met Gala?

El argumento para la realización de la mega gala es la exhibición anual que realiza el Museo Metropolitano con diferentes temáticas. Fue creada por la publicista de moda estadounidense, Eleanor Lambert, en 1948, como un evento benéfico que recaudaba fondos para el Costume Institute del Met.

A lo largo de las décadas, el encuentro pasó a ser un fenómeno de la alta sociedad. En 2023, la empresa de software LaunchMetrics descubrió que el evento generaba para las marcas casi el doble de valor de impacto mediático que el Super Bowl, con US$ 995 millones.

¿Cuál es la lista de invitados de Met Gala?

La lista de invitados es una incógnita y por el momento no fue difundida. Sin embargo, a lo largo de los años, por su alfombra desfilaron personalidades como la princesa Diana, la supermodelo Kate Moss, la cantante Dua Lipa y el tenista Roger Federer.

