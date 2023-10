Este es el millonario motivo por el que Shakira y Gerard Piqué podrían dejar atrás sus peleas

A pesar de que Shakira y Gerard Piqué ocasionaron un revuelo por su separación en el 2022 e incluso la cantante le dedicó varias canciones a modo de despecho, todo parece indicar que los problemas entre ambos han quedado atrás y esto se debería a un millonario motivo que les beneficia a ambos, ya que ganarían alrededor de 16 millones de dólares.

Según el medio Vanitatis , aunque ambos no se pueden ni ver por el tema de la supuesta infidelidad que Gerard Piqué tuvo con Clara Chía Marti, esto habría quedado de lado con tal de que ambos recuperen las ganancias que invirtieron en la propiedad que compraron cuando ambos estuvieron juntos y formaron su familia.

Dicha vivienda se encuentra en la provincia de Esplugues de Llobregat y lindera. Dentro del inmenso terreno de 3,800 metros cuadrados, en una unidad vivía el catalán y la colombiana con sus hijos y, en otra, habitaban los padres del ex del FC Barcelona. Cabe mencionar que Shakira tuvo varios problemas con sus exsuegros y esto habría sido motivo suficiente para que también se tomara la decisión de desalojarlos.

Así está equipada la propiedad que pondrán a la venta Shakira y Gerard Piqué

Además del inmenso terreno con el que cuenta la propiedad, la vivienda está rodeada de lujos que no cualquiera podría costear, pues tiene entre sus instalaciones una gran terraza, una piscina con cascada, una cancha de tenis, un pequeño parque, tres salones, una sala de estar para varios invitados, una cocina amplia y una isla para pasar el rato.

Getty Images Gerard Piqué y Shakira

No obstante, aunque dicho inmueble está bajo el nombre legal del papá de Gerard, Joan Piqué, esto no será ningún impedimento para que Shakira y el ahora dueño de la Kings League logren repartirse en partes iguales las ganancias de los 16 millones de dólares que esperan recibir tras su venta. Asimismo, la expareja habría decidido también hacer los movimientos pertinentes a la hora de entregar su deshabitado hogar en privado, esto con la intención de no ser captados por los medios.

