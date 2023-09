5 curiosidades de la serie The Good Doctor que pocos fanáticos conocen

The Good Doctor es una de las series médicas más aclamadas dentro de la televisión, ya que su historia es completamente diferente a lo que se había visto antes. Y es que lejos del protagonista atractivo, Freddie Highmore (Shaun Murphy) estelariza a un genio de la medicina con Síndrome de Asperger. Aunado a esto, te revelaremos 5 curiosidades de esta trama que pocos fanáticos conocen y que muy probablemente no sabías.

Es muy probable que si viste esta serie al inicio se te hizo algo aburrida; sin embargo, si le das la oportunidad de que avance la historia dentro de la temporada 1, es casi un hecho de que no podrás dejar de verla, pues no por nada The Good Doctor lleva ya 6 temporadas y 116 capítulos en donde el personaje de Shaun Murphy ha ido creciendo y madurando dentro y fuera de los quirófanos.

Además de la interpretación del británico , otros grandes actores como Nicholas Gonzalez, Hill Harper, Beau Garret, Antonia Thomas, Richard Schiff y Paige Spara, han brillado también dentro de la serie y en algunos casos, sus personajes se han ganado la recurrencia por su importancia en la trama.

Estas son las 5 curiosidades de la serie The Good Doctor que pocos fans conocen

The Good Doctor no es una idea original de Estados Unidos

Aunque su gran popularidad en América es gracias a la versión estadounidense, la historia original de The Good Doctor se popularizó primero en Corea del Sur en el año 2013 con la actuación principal del actor Park Shi Ohn.

Freddie Highmore estuvo cerca de no protagonizar a Shaun Murphy

Aunque la esencia de Shaun Murphy es gracias al papel que ejerce Freddie Highmore, el actor estuvo muy cerca de no ser elegido para la serie , pues los productores creían que se veía muy pequeño. Al final, aceptaron darle el protagónico y terminaron fascinados con su interpretación.

El doctor Meléndez viene de una familia de médicos

El personaje del doctor Meléndez fue parte importante en la serie. Además, el actor Nicholas Gonzalez siempre estuvo ligado a la medicina , ya que proviene de una familia de médicos cirujanos.

El trastorno del espectro autista toma relevancia en la serie

Debido al trastorno del espectro autista que padece Shaun en la serie, la producción ha apoyado la idea de que no hay límites para realizar cualquier labor dentro de la sociedad. Según el Centro de Control de Enfermedades (CDC), aseguró que, en el 2018, 1 de cada 68 niños tan solo en EUA, padece de dicho espectro.

The Good Doctor ha tenido por lo menos otras dos adaptaciones

Además del éxito que ha tenido The Good Doctor en Norteamérica y en México , países como Japón (Guddo Dokuta) y Turquía (Mucize Doktor) también han visto gran aceptación de su público por sus adaptaciones de la serie surcoreana.

