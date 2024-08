¿'Deadpool 3' tiene escenas post créditos? Así llegarían a Disney Plus

Si eres fan de Marvel y no pudiste disfrutar de Deadpool y Wolverine en los cines, no te preocupes. Pronto estará disponible en Disney Plus, lo que permitirá a los suscriptores ver la película desde la comodidad de sus hogares. Además, podrás descubrir la respuesta a una de las preguntas más comunes entre los espectadores: ¿Cuenta con una escena postcréditos?

¿'Deadpool 3' cuenta con escenas post créditos?

Es un clásico que, al finalizar las películas, un porcentaje de los espectadores se paren de sus asientos pensando que la función finalizó. Sin embargo, para los buenos conocedores de los productos de Marvel, es un movimiento tradicional de la productora añadir algún guiño especial durante los créditos y agradecimientos.

Como era de esperar, Deadpool y Wolverine no fue la excepción. Vale la pena quedarse unos minutos más en el asiento. Así que, antes que nada, te damos una alerta de spoiler: si aún no has visto la película y no quieres arruinarte esta parte de la experiencia, te recomendamos que evites las redes sociales, porque sí tiene escenas post créditos.

Lo principal es que son un viaje al pasado y también responden a la trama y muerte de un personaje dentro de la película. Además, dan respuesta e hilo a varios films producidos por Fox antes de la adquisición de Disney.

¿Cuándo se estrenaría Deadpool y Wolverine en Disney Plus?

Las películas de Marvel suelen llegar a esta plataforma de streaming entre 40 y 100 días después de su estreno en cines. Con base en este patrón, los sitios especializados en lanzamientos TechRadar y DigitalSpy coincidieron que se espera que el exitoso film Deadpool y Wolverine esté disponible para streaming a partir del 6 de noviembre de 2024, fecha en la que termina el spin-off de WandaVision.

Los días que tardaron otras películas en estrenarse en Disney Plus

Ante la llegada de Deadpool 3, es importante señalar que el estreno de películas de Marvel en Disney Plus sigue un patrón de tiempos variables desde su debut en cines. Por ejemplo, Black Widow se estrenó simultáneamente en cines y en la plataforma de streaming.

Por su parte, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos llegó 70 días después de su lanzamiento en cines, mientras que Eternals lo hizo en 68 días.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura tardó 47 días en debutar en Disney +, mientras que Thor: Amor y Trueno llegó en 62 días. Pantera Negra: Wakanda por siempre tuvo un intervalo de 82 días, Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y The Marvels se estrenaron después de 89 días, y Guardianes de la Galaxia vol. 3 esperó 91 días para su llegada a la plataforma.

