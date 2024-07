Así puedes activar el modo Deadpool & Wolverine en WhatsApp

Si eres fanático de los superhéroes y te encanta personalizar tu dispositivo móvil, ahora tienes la oportunidad de darle un toque especial con el estilo de Deadpool & Wolverine . Imagina tener la interfaz de tu teléfono adaptada a estos icónicos personajes de Marvel, haciendo que cada vez que uses tu WhatsApp sientas la presencia de tus héroes favoritos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo activo el modo Deadpool & Wolverine en WhatsApp?

La película de Deadpool & Wolverine ya está en los cines de todo México y, si ya la viste, ahora puedes darle un toque especial a tu WhatsApp con la ayuda de Nova Launcher, una aplicación que puedes descargar desde la Play Store de Google. Esta aplicación funciona como un lanzador de Android y te permite personalizar el aspecto de tu dispositivo, incluyendo pantallas, íconos, fondos y estilos, según explicó el usuario experto en tecnología @JoseTech en su canal de YouTube .

Aunque Nova Launcher no está relacionada con la app de mensajería ni es desarrollada por Meta, su uso es seguro y no requiere tus claves de acceso. Sin embargo, cualquier problema derivado de su uso no será atendido por el soporte oficial de WhatsApp, ya que esta herramienta externa es complementaria para cambiar su apariencia y cuenta con una versión paga, aunque no es necesario adquirirla para este propósito.

El paso a paso para cambiar el aspecto de tu WhatsApp

Para empezar, descarga e instala Nova Launcher en tu dispositivo.

e Nova Launcher en tu dispositivo. Una vez instalada, abre la app y selecciona la opción de crear un nuevo diseño o elige uno preexistente. Esto te permitirá tener dos apariencias distintas en tu smartphone: la predeterminada y la que personalizarás.

la opción de crear un nuevo diseño o elige uno preexistente. Esto te permitirá tener dos apariencias distintas en tu smartphone: la predeterminada y la que personalizarás. Instalada la aplicación, deberás establecer Nova Launcher como tu escritorio predeterminado .

. Luego, busca en Google imágenes de Deadpool & Wolverine que te gusten y que puedan reemplazar el logo de WhatsApp.

el logo de WhatsApp. Descarga la imagen elegida en formato PNG a tu celular.

a tu celular. Con la imagen guardada, abre Nova Launcher, localiza el ícono de WhatsApp y selecciona la opción Editar.

la opción Editar. Escoge la imagen descargada del ícono de Deadpool y aplícala.

del ícono de Deadpool y aplícala. A partir de ese momento, cada vez que inicies tu smartphone con Nova Launcher, verás el nuevo ícono de WhatsApp personalizado.

Si en algún momento te cansas del nuevo diseño, simplemente cambia la configuración de tu dispositivo para que recuperar el aspecto original y volver a ver tu WhatsApp en su aspecto habitual.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.