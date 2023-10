Los años 90 fueron testigos de una gran cantidad de canciones que se convirtieron en éxitos masivos y que catapultaron a sus intérpretes a la fama de la noche a la mañana. Estos artistas, conocidos como “One Hit Wonders”, alcanzaron la cima de la popularidad con una única canción memorable y luego desaparecieron del panorama musical.

Aunque se les conoce por su efímera fama, muchas de estas canciones y artistas siguen siendo recordados con cariño por los amantes de la música. Aquí te presentamos una lista de 10 One Hit Wonders de los 90 que seguro no recordabas:

10 One Hit Wonders de los 90

1. “Nothing Compares 2 U” ( Sinéad O’Connor ): Lanzada en enero de 1990, esta emotiva canción catapultó a la fama a la talentosa cantante irlandesa Sinéad O’Connor. Escrita por el icónico Prince, esta canción dejó una marca imborrable en la década.

2. “Unbelievable” (EMF): En 1991, esta canción británica irrumpió en la escena musical con su ritmo hip-hop y su distintivo "¡oh!” en el estribillo. Definida como un ejemplo del sonido de Manchester, esta canción se mantuvo en la memoria de los amantes de los 90.

3. “Groove Is in the Heart” (Deee-Lite): Esta pegajosa canción de música house y dance de 1990 se convirtió en un himno de la época gracias a su video musical psicodélico y su contagioso ritmo.

4. “U Can’t Touch This” (MC Hammer): MC Hammer lanzó esta canción en 1990, basada en la famosa “Superfreak” de Rick James. A pesar de la controversia por derechos de autor, la canción ganó un Grammy y dejó una huella imborrable en los años 90.

5. “More Than Words” (Extreme): Esta balada acústica de 1991, interpretada por Extreme, conmovió a todos con su hermosa melodía y su llamativa letra que pedía “más que palabras”.

6. “No Rain” (Blind Melon): La banda Blind Melon se hizo famosa en 1993 con esta canción y su icónico videoclip protagonizado por la “Bee Girl.”

7. “What’s Up?” (Four Non Blondes): Esta canción de 1993, escrita por Linda Perry, se convirtió en un himno y alcanzó los primeros lugares de las listas en varios países, aunque también recibió críticas negativas.

8. “Ready to Go” (Republica): Esta canción de 1996 dio su breve pero apreciado momento de fama a la banda inglesa Republica, liderada por la carismática cantante Saffron.

9. “Connection” (Elastica): El grupo británico femenino Elastica alcanzó el éxito con este enérgico sencillo en 1994, con su sonido de guitarras y teclados.

10. “Alright” (Supergrass): Supergrass se hizo conocido en todo el mundo gracias a este festivo sencillo de 1995 que capturó la euforia del movimiento Britpop en el Reino Unido .

