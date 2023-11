Habrá un crucero inspirado en Taylor Swift: Esto es lo que sabemos

Los fanáticos de Taylor Swift están a punto de embarcarse en una experiencia única con el anuncio de un crucero temático dedicado a la icónica artista pop. Según información proporcionada por la compañía organizadora, el buque ‘Allure of the Seas’ zarpará desde Miami en octubre de 2024, llevando a los seguidores de Swift en una emocionante travesía de cuatro días por las aguas del Caribe.

Denominado ‘In My Cruise Era… Allure of the Seas’, este viaje exclusivo de cuatro noches ha sido diseñado para sumergir a los fanáticos en una experiencia temática que celebra todos los aspectos relacionados con la cantante pop. La agencia organizadora, Marvelous Travels, invitó a los entusiastas a unirse a ellos para “celebrar todo lo relacionado con Taylor, hacer nuevos amigos, intercambiar pulseras, vestirse con nuestros atuendos favoritos de ‘Eras’ (en referencia a la gira ‘The Eras Tour’ de la cantante), y disfrutar de todo lo que este increíble barco tiene para ofrecer”, según un comunicado oficial .

Es importante destacar que el crucero , propiedad de Royal Caribbean (RC), no cuenta con la participación directa de Taylor Swift ni está afiliado a la cantante ni a su editorial. El viaje está programado para comenzar un día después del concierto programado de Taylor Swift en Miami.

El itinerario del crucero incluirá paradas en Coco Cay, la isla privada de Royal Caribbean, y en Nassau, Bahamas. Los asistentes podrán participar en diversas actividades temáticas, como karaoke, bailes, un Trivia centrado en Taylor Swift, así como eventos de vestimentas nocturnas.

¿Cuánto costará el crucero de Taylor Swift?

Los precios del crucero oscilan entre mil 500 y 2 mil dólares, dependiendo del tipo de habitación seleccionada. La agencia de viajes coorganizadora aseguró que este será un viaje inolvidable para los fanáticos de Taylor Swift.

