¡Y con nuevo álbum! Este vienes Ocesa anunció un concierto de Lana Del Rey en CDMX en lo que será su primera presentación en el Foro Sol y su regreso a México después de su espectáculo en el Corona Capital de 2016.

Lana Del Rey viene a México después de que el pasado marzo lanzó su noveno álbum de estudio Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, lo que implica que el concierto estará lleno de nuevas canciones.

¿Cuándo es el concierto y la venta de boletos para Lana del Rey?

El concierto de Lana del Rey será el próximo 15 de agosto y los boletos para el público en general saldrán a la venta este jueves 1 de junio desde las 2 de la tarde en Ticketmaster.com.mx.

Mientras que los tarjetahabientes Citibanamex tendrán acceso a la Preventa para adquirir boletos el miércoles 31 de mayo también a las 2 de la tarde por el mismo medio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Presentado por @Citibanamex:



Clásica, sentimental e icónica…🖤

Encontraremos el cielo en la tierra con Lana Del Rey.



XV-Vlll-MMXXIII "𝑆𝑎𝑦 𝑦𝑒𝑠 𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛"#PreventaCitibanamex: 31 mayo

Venta General: 1° junio pic.twitter.com/4x4Yi6jB6Y — Ocesa Total (@ocesa_total) May 26, 2023

Lana del Rey estrena su disco Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

Lana del Rey presentará su nuevo álbum Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, pieza que muestra su distintiva voz, su sello poético y las composiciones cargadas de sentimientos que han sido altamente aclamadas por la crítica, como los sencillos “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, “A&W”, “The Grants”, así como el videoclip de “Candy Necklace” ft. Jon Batiste y su último sencillo: “Say Yes To Heaven”.

Lana Del Rey, artista 53 más escuchada en Spotify en todo el mundo, comenzará su gira internacional este sábado 27 de mayo en el Festival Mita de Río de Janeiro, Brasil, después estará en los festivales como Glastonbury, Bst Hyde Park, Festival D’été, Lollapalooza, Outside Lands y All Things Go, antes de venir a México el 15 de agosto.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.