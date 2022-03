¿Cómo romper con tu pareja sin que sea tan doloroso?

¿Se terminó el amor y no sabes cómo poner fin a esa relación? Quizá ese sea uno de los tantos cuestionamientos que a menudo se hacen las personas cuando su relación ya no da para más, ya que no es nada fácil superar una ruptura amorosa, principalmente por los sentimientos y emociones encontradas.

¿Cuál es el mejor momento para terminar una relación? Esa pregunta no fácil de responderse, dar por terminada una relación depende de diferentes factores. Existen momentos de duda e incertidumbre, así como momentos de mayor lucides o claridad, pero en ocasiones hay dificultades de otro tipo, como hijos o dependencia económica o emocional, sobre todo cuando se trata de terminar una relación de años.

De acuerdo con Joan Garriga, psicólogo y terapeuta experto en relaciones, habla en su libro “El buen amor en la pareja” de cinco condiciones para el bienestar de pareja que facilitan o dificultan las relaciones. Si la mayoría de estas no se cumplen, quizá sea el indicador perfecto para poner fin a la relación, aunque resulte doloroso.

La primera condición es que sea sencillo, que fluya sin mucho esfuerzo. Si la relación no es nutritiva, y todo se hace pesado o difícil, existe un desgaste natural que puede poner en riesgo la relación.

La segunda tiene que ver con dos personas no tan incompatibles, que la compresión del otro no esté más allá de las capacidades de cualquiera de las partes. Las diferencias pueden enriquecer o complementar la relación; sin embargo, si estas son muy relevantes o complejas de afrontar podrían tambalear la relación.

La tercera tiene que ver con que los miembros de la pareja sean verdaderos compañeros y se sientan como tales. No importando que existan desencuentros, discusiones o situaciones difíciles, ya que ambas partes deben sentir que se acompañan mutuamente.

La cuarta condición tiene que ver con la confianza entre ambos. No se trata de una confianza ciega, ni de una sinceridad absoluta. Pero es importante que no sea necesario temer, desconfiar o protegerse. Que exista la convicción de que tu pareja no te va a dañar.

Por último, el deseo espontáneo de que el otro/a se encuentra bien, por encima de sus miedos o carencias. Dice Garriga que esta condición es difícil de cumplir ya que actualmente la pareja vive más al servicio del yo.

Es importante tener en cuenta que una relación es de dos personas, y la ruptura también. Por ende, es pertinente ver qué grado de responsabilidad tienen cada uno en la relación y por qué se derivó la ruptura, no para culparse o juzgarse sino para ver cómo evitar problemas y ayudar a que la ruptura sea más llevadera.

