VIDEO: Coldplay ofrece conciertos inclusivos para personas sordas

Al parecer Coldplay la está rompiendo con su nueva gira “Music of the Spheres”, pues han sido varios los momentos que se han viralizado sobre la banda británica; y hoy te compartimos un hecho que ha enorgullecido no solo a los fans sino a millones de internautas, al demostrar cómo las personas sordas también han podido disfrutar de sus conciertos.

Ahora sí Coldplay ha demostrado que la música es un lenguaje universal y ha brindado una experiencia inclusiva para todos sus fans; te explicamos en qué consiste.

Coldplay es incluyente con personas sordas

La gira de Coldplay comenzó el pasado 18 de marzo en Costa Rica y ahora se encuentra en tierras mexicanas; pero lo que más ha llamado más la atención es que los conciertos de la banda han mostrado un interés hacia las personas sordas.

Ejemplo de ello es contar con intérpretes de Lengua de Señas que ayudan a traducir las canciones de la banda, incluso Chris Martin, vocalista de Coldplay usó este lenguaje para cantar “Something just like this”.

Aunado a ello, a las personas sordas se les brindó un chaleco sensorial que sincroniza la música de los instrumentos y vibraba al ritmo de las canciones; mientras que para quienes aún mantienen algún grado de audición se les proporcionaron audífonos especiales para amplificar los sonidos.

Se sabe que para brindar esta increíble experiencia en sus conciertos en México, Coldplay se asoció con organizaciones como Fundación CIE, el Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje (IPPLIAP) y colectivos de personas sordas.

Hasta el momento se sabe que esta tecnología inclusiva se utilizará en los conciertos restantes de México, que se llevarán a cabo el martes 29 de marzo en Guadalajara y el domingo 3 de abril en la Ciudad de México (CDMX).

De igual forma se espera que Coldplay pueda llevar esta experiencia auditiva a más países de Latinoamérica y el resto del mundo con el objetivo de alcanzar la accesibilidad musical a todos sus fanáticos.

Coldplay ofrece conciertos sustentables

Desde hace años Coldplay se ha consolidado como una de las mejores agrupaciones y es que uno de sus atributos a destacar, además del talento, es que logran hacer conciertos espectaculares y conscientes.

Pues además de la inclusión de personas sordas, la banda británica también ha incursionado en el hecho de ofrecer giras sostenibles y amigables con el medio ambiente , aunque según Chris Martin aún se podrían hacer muchas cosas más.

Por ahora, recurren al uso de tapetes kinéticos que absorben la energía generada por los saltos de los asistentes y de bicicletas estáticas para iluminar el escenario y dar poder a las bocinas; también se intenta que los escenarios y la ropa que portan los integrantes en los conciertos estén hechos con materiales sustentables y reutilizables.

Los fuegos artificiales fueron rediseñados para tener menos sustancias químicas y tóxicas para no generar tanto ruido; y como si eso fuera poco, Coldplay también dona un árbol por cada boleto vendido y todos los residuos de comida van a compostas o bancos de alimentos.

