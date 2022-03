VIDEO: Joven cumple su sueño de tocar con Coldplay en Monterrey

Coldplay cumplió el sueño de un joven mexicano al dejarlo tocar en el escenario la canción “Gravity”, durante su concierto ofrecido en Monterrey, Nuevo León.

El vocalista Chris Martin subió al joven Bernardo Santos al escenario en el estadio BBVA de Monterrey, para que lo acompañara a tocar la canción “Gravity”.

El joven Bernardo Santos, de Aguascalientes, publicó en su cuenta de Twitter lo agradecido que estaba por poder compartir escenario con Coldplay.



Los fanáticos de la banda británica ayudaron a Bernardo para que fuera escuchado por los integrantes de Coldplay para poder cumplir su meta.

El joven llevaba consigo una pancarta en la que se leía: “Can I play “Gravity” on the piano with you?”. “Gravity” formó parte de un material editado en 2005 en la cara B y que llegó a ser parte del álbum Tour de la gira X&Y en el formato de CD y DVD.

Coldplay también sorprendió a sus fans con el homenaje que realizó al cantante de ranchero mexicano, Vicente Fernández, al cantar la canción “El Corrido de Monterrey”.

La banda tiene programado tocar el 3, 4, 6 y 7 de abril en la Ciudad de México, luego de tocar en Guadalajara el 29 y 30 de marzo.

Coldplay tocando El Corrido de Monterrey de Vicente Fernández en #ColdplayMonterrey pic.twitter.com/nLEhcfW7Md — Coldplay videos (@coldplayvid) March 27, 2022

Pareja viaja de la CDMX a Monterrey para ver a Coldplay y olvida sus boletos

En TikTok se viralizó el caso de una pareja que vivió una odisea luego de que se dieron cuenta de que habían olvidado los boletos para ver a Coldplay en Monterrey.

La historia que se hizo viral fue compartida por la usuaria Miriambg0, quien relató toda la cadena de desgracias que vivió junto a su pareja para poder llegar al concierto que Coldplay ofreció en el Estadio BBVA.

La pareja pretendía tomar su vuelo este viernes temprano, de la Ciudad de México a Monterrey, con la finalidad de poder disfrutar del concierto de Coldplay por la noche y sin contratiempos.

El problema fue que al llegar al aeropuerto, la pareja se percató que no llevaban consigo los boletos para ingresar al evento; así que mientras alguien tomaba el vuelo para Monterrey, la otra persona tuvo que intentar tomar otro vuelo mientras regresaba por las entradas olvidadas.

Desafortunadamente no todo salió como lo previsto; tuvieron problemas para poder comprar otro boleto de avión, eso sin contar que cuando por fin lo consiguieron este tuvo una serie de contratiempos.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app

pfp