Christian Bale acusa a Heath Ledger por su mala actuación de Batman

Para muchos espectadores y fanáticos de las películas de superhéroes, una de las trilogías más famosas y mejor recibidas es Dark Knight, esto debido a la gran actuación que nos regaló Christian Bale, dando uno de los mejores Batman de la pantalla grande que se han podido ver en los últimos años.

La trilogía fue un gran cambio con lo visto previamente de algún Batman, esto debido al enfoque más oscuro y realista al superhéroe de DC Comics. Muchos fanáticos adoran el toque que Nolan dio a Batman y consideran su trabajo, la mejor adaptación existente del vigilante nocturno de Ciudad Gótica, al igual que de los villanos que aparecieron a lo largo de la saga.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La segunda entrega nos enseñó también a una de las mejores adaptaciones del Joker, mismo que fue interpretado por Heath Ledger, actor que junto a Christian Bale, dieron vida a la mejor dupla de villano y héroe que se pudo ver. Pero, el poderoso Batman señaló que no fue feliz con su actuación y esto se debía por culpa de su villano.

Te recomendamos leer: “Contrarreloj”, la película de acción con Liam Neeson que fue un fracaso en el cine llegó al streaming

Christian Bale señala que Heath Ledger afectó su actuación

Christian Bale comentó en una entrevista con Yahoo Movies que no logró dar el mejor papel de Batman, y esto fue debido a que Heath Ledger fue el encargado de darle vida a uno de los mejores villanos que el cine ha podido ver, y parece que la actuación de Ledger abrumó al actor británico.

Según las mismas palabras de Bale: “Tengo el sentimiento de que no logré el papel. Heath apareció y arruinó por completo mis planes, porque me di cuenta de que él era mucho más interesante de lo que yo estaba haciendo”, el actor británico no se equivocó, pues la actuación de Heath Ledger le valió un Premio Oscar al Mejor actor de reparto.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.