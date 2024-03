Conoce la historia del porqué George Lucas demandó a una cadena de televisión chilena por culpa de una cerveza

En el año 2003, una propuesta audaz de la marca chilena Cerveza Cristal y la cadena de televisión Canal 13 desató una batalla legal que involucró al mismísimo George Lucas , el creador de la icónica saga Star Wars. La colaboración entre la cervecera y la cadena televisiva buscaba cambiar la forma tradicional de publicidad en televisión al insertar anuncios dentro de las propias películas, una estrategia que hoy en día podría no parecer tan descabellada con el auge de los servicios de streaming.

La travesía comenzó cuando Cerveza Cristal planteó a Canal 13 la idea de integrar la publicidad directamente en las emisiones de las películas más esperadas de la semana. Esta propuesta, que buscaba evitar las interrupciones publicitarias tradicionales, generó una colaboración que desencadenó una de las amenazas más singulares y exasperantes en la historia de Star Wars.

La trilogía original de Star Wars fue la víctima elegida para este experimento televisivo, transmitida por Canal 13 un año después de que El ataque de los clones reavivara la fiebre galáctica en los cines. Sin embargo, la inserción de anuncios de Cerveza Cristal dentro de las películas no fue bien recibida por los fanáticos, quienes expresaron su descontento en redes sociales y generaron memes que se volvieron virales.

La escena en la que Ben Kenobi parece heredar a Luke Skywalker un botellín de Cerveza Cristal, incluyendo un jingle publicitario, fue particularmente criticada por su falta de respeto hacia la obra cinematográfica y la mitología galáctica creada por Lucas. La reacción negativa se extendió incluso a comparaciones con series como The Critic y Futurama, que habían abordado la publicidad insertada de manera satírica en el pasado.

George Lucas demando a una cadena de televisión Chilena

No obstante, mientras los memes se multiplicaban, George Lucas no estaba dispuesto a aceptar esta interferencia en su creación. En 2004, el célebre cineasta presentó una protesta formal ante la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica, iniciando así una batalla legal contra Canal 13 y el Consejo Chileno de Autorregulación y Ética Publicitaria.

La disputa culminó en favor de Lucas, y desde entonces se estableció la prohibición expresa de agregar cualquier contenido no autorizado en las películas de Star Wars. Aunque el acto de vandalismo publicitario no impidió que Cerveza Cristal intentara infiltrarse en otras películas, como American Beauty y Gladiator , la marca chilena no volvió a desafiar abiertamente las normativas establecidas por el creador de Star Wars.

Este episodio, que refleja la dedicación de George Lucas a su universo creativo antes de cederlo a Disney, sigue resonando en la historia de la televisión y la publicidad. Aunque Cerveza Cristal continúa su comercialización en Chile, este peculiar capítulo sigue siendo recordado como uno de los peores anuncios de la historia de la televisión, un recordatorio de la importancia de respetar la integridad artística incluso en el mundo de la publicidad.

