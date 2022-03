Celebridades que se han declarado parte del ARMY de BTS

BTS se ha convertido en un verdadero boom en la industria musical, tanto así que diferentes estrellas de Hollywood se han declarado fans e incluso se han sumado al ARMY de la boy-band coreana de K-pop que está próxima a cumplir 7 años de trayectoria el próximo 9 de julio.

BTS sigue conquistando corazones alrededor del mundo y en 2020 surgió el fandom de la boy-band, llamado ARMY, al cual se han ido sumando grandes luminarias de la talla de Emma Stone, Leonardo DiCaprio, y la 3 veces ganadora del Grammy al Mejor Álbum del Año, Taylor Swift, por mencionar algunos.

El próximo estreno de BTS: Permissión to Dance on Stage en cines de México y el mundo, demostró la locura que desata esta boy-ban entre sus fans, entre ellos el fandom denominado ARMY, que significa Adorable Representative M.C for Youth y el término M.C. es usado para alguien que es un maestro en el rap, por lo que usar ese término para BTS significa que sus fans son especiales para ellos.

El fandom conocido como ARMY, es un ejército de fans detrás de las compras de álbumes, streamings en plataformas musicales, traducciones, audiencias de cada uno de sus conciertos y apoyo incondicional a Jimin, RM, V, Jin, Suga, Jungkook y J-hope, integrantes de esta carismática banda de K-pop.

TONIGHT! Behold the power of @bts_twt as they transform the intersection outside our studio into the world’s premiere music venue for their #BTSCrosswalk Concert! pic.twitter.com/kmKFoB0uUo — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) December 16, 2021

Famosos que forman parte del ARMY de BTS

Ariana Grande declaró a Buzzfeed que forma parte del ARMY. Además, durante la ceremonia de los Grammy 2020, en el que la boy-band tuvo una presentación, la intérprete de “Thank u, next” no dudó en tomarse un fotografía con ellos.

John Cena, el famoso luchador de la WWE, es otro de los famosos que constantemente se desvive en elogios para BTS ; pues no solo confirmó que es fanático, sino también reveló quién es su integrante favorito: “Escucho su música, disfruto su música, J-hope es mi favorito”.

Jared Leto también ha mostrado su simpatía por BTS, únicamente basta recordar los American Music Awards 2017, cuando subió al escenario para presentar un premio después de su acto, en el que dijo: “Necesito un momento para recuperarme de esa actuación. Fue increíble”.

Tyra Banks tuvo un encuentro bastante emotivo con BTS cuando la banda apareció en America’s Got Talent. Banks declaró en aquella ocasión que estaba muy emocionada de conocerlos y a través de Twitter compartió una publicación donde decía: “¡BTS da los mejores abrazos!”.

Cole Sprouse, actor de Riverdale, dijo en entrevista con HollyWire que era un ferviente seguidor del K-pop, principalmente de los chichos de BTS.

Selena Gomez, actriz de “Only Muerders in the buillding”, declaró en un live de Instagram su amor por BTS.

Taylor Swift, directora de “All too well: Short film”, hasta se tomó fotografías con los integrantes de BTS.

Emma Stone, actriz que protagonizara a Cruella Devil en la cinta “Cruella”, tuvo una breve aparición en el Show!terview de la rapera coreana Jessi, quien le preguntó si le gustaba el K-pop y dijo: “Me encanta el K-pop. Soy muy obvia y estoy obsesionada con BTS ahora”.

Leonardo DiCaprio es otro K-poper y esta información fue esparcido por la actriz Cho Yeo Jeong, protagonista del filme “Parásitos”: “Fue un pequeño momento cuando fuimos a recibir el premio. Leonardo DiCaprio me felicitó por haber ganado, así que le pregunté: ¿Conoces a BTS?’ y él me comentó que le gustaba ‘Blood, sweat and tears’”.

Christian Castro, mejor conocido como ‘El gallito feliz’, dijo en entrevista que era fanático de BTS, incluso en Instagram compartió videos e imágenes desde el concierto de BTS, desde el SoFi Stadium en California, Estados Unidos.

