Sasha Sokol espera resolución en su caso contra Luis de Llano por daño moral 

La cantante y actriz mexicana, Sasha Sokol , se ha convertido en un símbolo de valentía contra el abuso sexual y su denuncia en contra de Luis de Llano sigue avanzando. Por si fuera poco, sigue invitando a las víctimas a no guardar silencio y siempre buscar justicia.

En esta ocasión, Sasha Sokol aprovechó su regreso a México para hablar con las cámaras de Ventaneando. Actualizó sobre su estado y la demanda por daño moral que presentó en el 2022 en contra del productor Luis de Llano, luego de que este último ventilara que tuvo una relación con ella cuando la cantante tenía 14 años y el productor 39.

La sentencia condenatoria obliga a Luis de Llano a disculparse públicamente, abstenerse de volver a hablar del tema y pagar una indemnización económica a la cantante, aunque el productor intentó apelar.

Esto dijo Sasha Sokol sobre su proceso legal

"Desde el año pasado, Luis fue sentenciado en dos instancias y ahora esas resoluciones están en el Tribunal Constitucional, esperando la resolución definitiva”. De igual manera, destacó que confía en que la verdad triunfará y que espera que la condena avance, de acuerdo con la ley mexicana.

“Hay muchas personas que jamás se atreven a denunciar y eso no quiere decir que su abuso no haya sucedido. El silencio elimina el abuso, lo encubre, y yo he tratado con lo que estoy haciendo ser congruente conmigo y con lo que yo necesito para poder sanar”, declaró Sasha .

Qué dice Sasha Sokol sobre la Ley Manlio

La nueva Ley Manlio busca garantizar la presunción de inocencia de los hombres acusados de delitos de género en México, misma que promovió Luis de Llano en una entrevista. Ante la situación, la cantante aseguró que esa ley le “parece raro”, aunque coincidió en que la ley debe servir para que no haya injusticias.

