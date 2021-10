Estas son las canciones más famosas de John Lennon: no sólo ‘Imagine’

John Lennon fue considerado una de las figuras más importantes de la música pop y rock del siglo XX, sobre todo al frente de The Beatles, pero también gracias a su carrera en solitario. Hoy lo recordamos haciendo un recuento de las 10 canciones más famosas del artista.

El legado musical del cantautor va más allá de lo que hizo con The Beatles , con quienes firmó alrededor de 175 canciones, compartiendo créditos con Paul McCartney . Posteriormente grabó y publicó 72 composiciones propias en sus álbumes en solitario y junto a su esposa Yoko Ono.

Este 9 de octubre, John Lennon cumpliría 81 años, sin embargo, la noche del 8 de diciembre de 1980, Champan le arrebató la vida al dispararle cuatro veces a quema ropa a las afueras de su departamento en Manhattan.

Con motivo de los homenajes y celebraciones que se han hecho para recordar al cantautor, aquí te compartimos 10 de sus más conocidas canciones con los que John Lennon es recordado en su etapa de solista.

En realidad este no fue un gran éxito cuando salió en 1971, pero tras su asesinato la canción se elevó a los primero puestos, convirtiendose en el single más vendido, pero sobre todo, postulandose como un himno que fue versionado en decenas de idiomas por artistas de todo el mundo.

Dedicada para su pareja Yoko Ono, esta canción se encuentra en la lista de las más famosas a nivel mundial y todo gracias a la letra conmovedora que compuso John Lennon para expresar su amor. Además este fue el primer tema publicado tras su fallecimiento.

Esta gran balada para piano muestra un lado humano del marido que fue y del que pudo haber sido; en la letra admite y expone sus debilidades sin rodeos. Al igual que “Imagine” encabezó los ranking de popularidad después de su muerte.



Este tema expresa todo el amor y el agradecimiento hacia las madres. De ahí que sea una de las canciones más conocidas de John Lennon.

Publicada en junio de 1961, esta canción fue considerada como un símbolo de protesta por predicar siempre la paz ante cualquier situación; además fue el primer single que lanzó el artista como solista.

Basada en la clásica balada inglesa, Jonh Lennon le da un giro al incluir un contenido político con un mensaje de protesta contra la guerra de Vietnam. De hecho se convirtió en una campaña pacifista que llevaron adelante él y su esposa; el matrimonio llegó a pagar espacios publicitarios para promover esta consigna.

Oh, My Love

Otra de las canciones dedicadas a Yoko Ono, donde el cantautor mezcla su talento y su amor. Aunque fue grabado en 1968 salió al público en Imagine de 1971.